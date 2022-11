Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi notte d’amore al GF Vip?/ Il web già sogna

Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi si stanno innamorando? La benedizione di Clizia

Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi si stanno avvicinando sempre di più al Grande Fratello Vip 2022. I due hanno confessato di piacersi molto e stanno trascorrendo tanto tempo insieme. A dare la benedizione a questa probabile coppia è la sorella della gieffina, Clizia Incorvaia.

Nell’ultima puntata, infatti, Micol Incorvaia è stata al centro dei riflettori per aver subito insulti terribili da Patrizia Rossetti e Wilma Goich. Clizia ha fatto una sorpresa alla sorella minore e ha avuto un confronto proprio con la conduttrice e la cantante, in puntata. La ex gieffina, però, ha anche dichiarato: “Sono qua per portarti tutto l’amore che c’è, solo per dirti che sei fortissima e bellissima, più di quello che pensi. Sei di una bellezza non riproducibile da alcun chirurgo estetico. Giaele è una grande amica, papà e mamma ti guardano sempre nel daily e hai un amore incredibile fuori”. Poi su Tavassi aggiunge: “Io vedo una grande affinità tra di loro”.

Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi passano la notte insieme

Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi hanno trascorro tutta la notte insieme nel letto del caravan. La gieffina, dopo la benedizione della sorella Clizia, si è lasciata andare nei confronti dell’ex naufrago. I due hanno passato l’intera nottata a parlare e ridere insieme, segno che qualcosa bolle in pentola.

Micol Incorvaia ha chiarito di non provare interesse per Daniele Dal Moro, dunque, sul web già sognano una storia d’amore con l’ex naufrago. Le premesse ci sono tutte, considerando che è stata l’influencer a decidere di dormire insieme a Tavassi, e suona come una dichiarazione. Secondi i social, i due sarebbero già molto presi l’una dall’altra, in più ci sarebbe stato anche un bacio in confessionale. Non rimane che aspettare che le rose fioriscano una volte per tutte.

