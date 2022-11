“Micol Incorvaia e Giaele De Donà si sono baciate”/ Scoop di Attilio al GF Vip: “Mani addosso e…”

Micol Incorvaia e Giaele De Donà si sono baciate? Attilio Romita lancia la bomba al GF Vip

Sarebbe scoccato il bacio tra Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Le due non hanno mai fatto mistero di essersi trovate sin dal primo incontro al Grande Fratello Vip e di aver creato un’amicizia speciale che ora sembra però sia sfociata in altro. A raccontarlo è stato Attilio Romita che, in cortiletto con Charlie Gnocchi, si è lasciato sfuggire l’indiscrezione che gli sarebbe stata rivelata dalle dirette interessate.

“Il bacio più lungo del mondo dobbiamo mettere Giaele e Micol, – ha annunciato Romita a Charlie – lo sai che…? Lei (Giaele, ndr) lo ha confermato, Micol era un po’ arrossita. Ha detto ‘ieri ci ha provato con me’, le ha messo le mani addosso, Micol a Giaele“, ha dunque continuato raccontando quelle che sarebbero state le parole delle due ragazze.

Micol Incorvaia e Giaele De Donà prossima coppia del GF Vip?

Inizialmente sorpreso dalla rivelazione, Charlie Gnocchi ha poi così commentato l’indiscrezione di Attilio sulle due gieffine: “Il mondo gira così, ma perché dirlo? Secondo me è una buona dose di autocompiacimento, però…”

Va d’altronde sottolineato che Giaele non ha mai fatto mistero della sua bisessualità, mentre Micol, come ricorda Biccy, ha dichiarato proprio al GF Vip di sentirsi sentimentalmente fluida. Queste le sue parole: “Non nego che potrei stare con una donna. Ci si innamora delle anime e non del corpo e basta. Poi certo, sono d’accordo che il corpo delle donne è proprio bellissimo“. Premessa che serve per ammettere che lo scoop lanciato da Attilio potrebbe chiaramente essere vero.

Apparte l’omofobia di Charlie che mi fa abbastanza schifo! Ma Giaele e Micol si sono limonate e non abbiamo visto nulla? Ma io mi arrabbio!

Ne devono parlare ohhh#gfvip #Giacol pic.twitter.com/Xn6aSczi8D — Arianna🎨🎀🇮🇹🇮🇹🌈🌙 (@PastoriArianna) November 25, 2022













