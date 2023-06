Micol Incorvaia e la “prova” di convivenza con Edoardo Tavassi/ “Nessuno dei due ce la fa più…”

Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi vogliono andare a convivere: la lettera di lei è una dolce dichiarazione d’amore

Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi non vedono l’ora di viversi ogni giorno, sotto lo stesso tetto. La sorella minore di Clizia, attraverso le pagine del settimanale DiPiù, ha diffuso una romantica lettera per il suo fidanzato, dove si evince il desiderio di portare a compimento la convivenza. In realtà, entrambi, hanno già superato una “prova” in Sicilia, dove sono rimasti circa un mese.

Dopo questa “prova” Micol Incorvaia ha deciso che andrà a Roma da Edoardo Tavassi, dove ha già lasciato alcuni dei suoi oggetti personali. “Dodino mio, come ormai ti chiamo da circa sei mesi. Ho letto che mi chiedi di vivere con te. Proprio mentre eravamo insieme a casa tua a Roma è successo. E io ho avuto la certezza che anche per te è lo stesso: anche tu vuoi avermi sempre accanto…”, le splendide parole di Micol Incorvaia nella lettera indirizzata al suo grande amore, Edoardo Tavassi.

Micol Incorvaia e la storia d’amore con Edoardo Tavassi: “Ci siamo salutati troppe volte, nessuno dei due regge più questa situazione”

“Quante volte ci siamo salutati in stazione o in aeroporto. Troppe volte. E nessuno dei due riesce più a reggere questa situazione”, ha scritto ancora Micol Incorvaia, che ammette di non stare più nella pelle all’idea di convivere con Edoardo Tavassi e di coronare il loro sogno d’amore.

“Per me non è difficile risponderti e dirti che sì, voglio stare con te. Voglio condividere tutto insieme e diventare a nostro modo una famiglia”, ha continuato entusiasta la showgirl. Insomma, tutto è ormai apparecchiato in casa Tavassi. La convivenza con Micol Incorvaia è dietro l’angolo, mentre la loro storia d’amore prosegue a gonfie vele. Non potrebbero chiedere di più, almeno per ora.

