Micol Incorvaia e Tavassi a Temptation Island?/ Lei svela la verità: “Mi piace ma…”

Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi: l’amore continua dopo il GF Vip

La storia d’amore tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi continua anche dopo il Grande Fratello Vip. I due si sono conosciuti nella casa di Cinecittà ed ora portano avanti la relazione anche se a distanza. Micol, infatti, vive a Milano mentre Edoardo e Roma. Il sentimento che provano, tuttavia, è forte e Micol non esclude un trasferimento nella capitale per porre le basi di un futuro insieme a Tavassi. Eppure, Micol, quando ha accettato di partecipare al reality, non si sarebbe mai aspettata di trovare l’amore nella casa.

“Probabilmente era l’ultima delle cose che immaginavo sarebbe successa. Tra l’altro, ho incontrato una persona che non credevo potesse esistere neppure fuori dalla Casa. Trovarla dentro è stato spiazzante. Soprattutto per me, perché faccio davvero fatica a innamorarmi”, ha dichiarato la Incorvaia in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Mio.

Dopo aver incontrato Edoardo Tavassi in un reality, Micol Incorvaia parteciperebbe volentieri ad un altro reality proprio insieme al fidanzato. “Pechino Express. Nonostante io sia una tipa “comoda” e poco avventuriera. Ma mi piacerebbe farlo proprio per mettermi alla prova”, le parole di Micol.

Nessuna possibilità, invece, di vedere la coppia a Temptation Island che torna in onda in estate con nuove coppie pronte a mettersi alla prova. “Mi piace molto ma non credo potrei mai farlo. Non ho bisogno di mettere alla prova la fedeltà di Edoardo”, le parole di Micol che esclude, così, di poter partecipare.

