Micol Incorvaia e Tavassi contro Signorini/ “Flop GF Vip colpa del cast? Fanno di tutta l’erba un fascio”

Incorvaia ed Edoardo Tavassi su Signorini: “Lui ha detto ‘colpa del cast’ ma…”

Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, ospite da Radio Cusano, hanno parlato dell’atteggiamento di Alfonso Signorini che sembra quasi aver “rinnegato” il Grande Fratello Vip: ” Mi fa ridere che c’è questa ostentazione del fatto che ogni cosa che succede al Grande Fratello è tipo: Ohhh, perché questo è il Grande Fratello quello “normale”, “quello meglio”, cioè è tutto come per dire che quello dell’anno scorso è tutto da boicottare” afferma Tavassi.

Micol Incorvaia aggiunge: “Non è una cosa che fa piacere, sicuramente non fa piacere. Lui ha detto: “abbiamo sbagliato il cast” però capisci che quando parli di aver sbagliato il cast è come se imputassi una parte della colpa al cast, alle persone? Io avrei detto: “abbiamo sbagliato a mettere in risalto alcune cose piuttosto che altre, abbiamo sbagliato a gestire alcune situazioni”, semplicemente questo”.

Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi: “Hanno fatto di tutta l’erba un fascio”

Incorvaia ed Edoardo Tavassi non sono d’accordo che sia stato solo colpa del cast, conseguenze negativi del Grande Fratello Vip: “Sai come fanno gli allenatori di calcio? Dicono: “E’ colpa mia!”. Io penso che alcuni elementi (e mi ci metto in mezzo anche io perché ne ho fatte di cavolate eh) però dare la colpa solo al cast mi sembra una cosa un po’ così, è tutto un insieme. Ma poi tutto il cast?”.

E ancora: “Cioè dici che hai sbagliato una Milena Miconi che è una santa donna? No, non puoi mettere in mezzo certe persone, non facciamo di tutta l’erba un fascio. Ricordiamoci però che nonostante tutto se noi siamo qui è perché lui ci ha dato una possibilità, non si sputa nel piatto dove si è mangiato. “

