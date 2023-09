Micol Incorvaia e Tavassi pace con Edoardo Donnamaria?/ “Ascolto sempre la sua canzone, ce l’ho su Spotify”

Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi pace fatta con Donnamaria? Le parole della coppia

Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, ex concorrenti del GF Vip, ospiti a Radio Radio, hanno svelato cosa pensano di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria e della fine della loro storia d’amore: “Anche i Donnalisi sono stati tanto amati e anche oggi si spera in un ritorno, un po’ come Albano e Romina” hanno dichiarato.

E ancora: “Io ad oggi sinceramente non lo so perché non avendo avuto più contatti non ho idea ” afferma Micol, e Tavassi aggiunge: “Uno spera sempre nella felicità e non è per essere buonista, ma se sono insieme o separati l’importante è che siano felici. Se sono infelici insieme cosa gli auguri?”.

Micol Incorvaia e Tavassi su Donnamaria: “Tra noi c’è sempre stato il sereno”

Incorvaia e Tavassi svelano quali sono i rapporti con Edoardo Donnamaria; l’ex naufrago confessa di ascoltare sempre le canzoni del volto di Forum: “Io ce l’ho anche in playlist su Spotify. La mia preferita è quella che ha dedicato ad Antonella, però mi piace molto anche “Che palle”. Ci ha accompagnato dentro il percorso al Gf.”

E ancora: “Tra me ed Edoardo c’è sempre stato il sereno, ragazzi dovete capire che il Gf non c’è più, è finito e se io voglio rivedermi con Edoardo mi ci rivedo e se voi mi scrivete tipo: “Mi hai deluso!”, non me ne frega una mazza e quindi è così. Se io voglio bene ad una persona non è che perché il fan mi dice che l’ho deluso, allora io devo plasmare la mia vita in base a quello che vorrebbero. Quindi tutte le persone alle quali vogliamo bene, noi continueremo a frequentarle” afferma Tavassi che sembra voler tornare ad avere un rapporto amichevole con il dj.

