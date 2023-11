Micol Incorvaia: “Edoardo Donnamaria? Mi ha ferita ma l’ho perdonato”/ “Antonella? Felice per lei…”

Micol Incorvaia, la querelle per la cover del nuovo singolo di Edoardo Donnamaria

Mentre il Grande Fratello 2023 è nel pieno delle sue fasi più calde, sempre particolare attenzione è rivolta ai concorrenti delle edizioni passate quando al reality era associata la dicitura “Vip”. Nello specifico, come riporta BlogTivvu, Micol Incorvaia – intervenuta a Turchesando – è tornata su un tema particolarmente discusso nelle settimane recenti. L’ex volto del GF Vip ha chiarito nuovamente la sua posizione in riferimento alla copertina del nuovo singolo di Edoardo Donnamaria.

Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi hanno fatto pace dopo il GF Vip?/ "Era un gioco, nessun rancore…"

Per chi se lo fosse perso; sulla cover del nuovo singolo di Edoardo Donnamaria è presente la foto di una modella che molti hanno identificato come Micol Incorvaia. La giovane ha già avuto modo di smentire la sua collaborazione con l’ex volto del GF Vip, sottolineando dunque di non essere lei ad aver prestato il volto al nuovo progetto musicale di Edoardo Donnamaria. Intervenuta a Turchesando, ha avuto modo di specificare ulteriormente alcuni aspetti della questione.

Micol Incorvaia e Tavassi contro Signorini/ "Flop GF Vip colpa del cast? Fanno di tutta l'erba un fascio"

Micol Incorvaia, le ruggini superate sia con Donnamaria che con Antonella Fiordelisi

“Mi sono ritrovata all’interno di una situazione kafkiana; un giorno mi sveglio e la gente sostiene che io abbia partecipato alla realizzazione di una copertina di cui non sapevo l’esistenza”. Inizia così il racconto di Micol Incorvaia – come riporta BlogTivvu – che poi aggiunge: “Ho scritto ad Edoardo dicendogli: ‘Hai capito cosa sta succedendo sotto la tua foto’?, insomma, chi sostiene che fossi io senza possibilità di replica perché avevo degli orecchini uguali. Lui dice di non essersene accorto…”.

Micol Incorvaia: "Sono stata vittima di deep fake"/ "Hanno pubblicato una mia foto totalmente nuda…"

Archiviato per l’ennesima volta il discorso sulla cover del nuovo singolo di Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia ha aggiunto anche qualche considerazione in riferimento al rapporto con il ragazzo e sulla recente “pace” con Antonella Fiordelisi. “Dopo un po’ di resistenza l’ho perdonato, abbiamo parlato e ci siamo confrontati su varie cose che mi hanno ferita e capisco la motivazione per cui alcune cose sono avvenute. Antonella? Ha fatto un passo verso di me che io ho apprezzato moltissimo. Sono molto contenta, le auguro tanta fortuna per Pechino Express, ho visto anche il suo video fatto da una turista spagnola”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA