Micol Incorvaia entra al GF Vip per riconquistare Edoardo Donnamaria?/ Lo scoop

Micol Incorvaia, la sorella Clizia conferma il suo ingresso al GF Vip: ecco come

Circola da diversi giorni il rumor secondo cui Micol Incorvaia sia una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2022. A dare conferma alle indiscrezioni diffuse sul web, è la sorella Clizia. L’ex gieffina che all’interno della Casa ha trovato l’amore con Paolo Ciavarro, ha disseminato un indizio social che non lascia dubbi ai fan.

Clizia, infatti, ha commentato una foto di Micol Incorvaia con un: “Manchi già“. Questa dichiarazioni sembrerebbe confermare che la sorella si trovi in quarantena pronta a vivere l’esperienza del reality show. La presunta new entry manca già alla sorella perchè sarà mesi chiusa nella Casa del GF Vip? Il web non ha dubbi al riguardo e non vede l’ora di vedere la sua beniamina nella nuova edizione del programma.

Micol Incorvaia, quasi sicuramente, entrerà come nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2022. Le ultime indiscrezioni svelano che la sorella di Clizia entrerà nella Casa con un obiettivo specifico, riconquistare Edoardo.

Micol Incorvaia ha avuto una storia con il volto di Forum, ora impegnato nella Casa con Antonella Fiordelisi. Fonti vicine a lei dicono che la ex di Donnamaria è intenzionata a rubarlo alla sua attuale fiamma. A riportare la notizia è l’esperto di gossip Amedeo Venza che dichiara: “Fonti vicinissime a Micol Incorvaia fanno sapere che entrerà con l’obiettivo di riprendersi Edoardo! E se lo riprenderà a tutti i costi“. Insomma, si prospetta una lotta tra due donne se questo dovesse risultare vero. Come la prenderà Antonella Fiordelisi, ci saranno scintille tra le due? Ma soprattutto, Edoardo riuscirà a resistere al fascino della sua ex o cederà alla nostalgia di un vecchio amore? Secondo i rumor non manca molto all’ingresso di Micol nella Casa più spiata d’Italia.

