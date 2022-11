Micol Incorvaia “Il mio ragazzo ideale? Per me è importante l’estetica”/ Edoardo Tavassi avvisato…

Micol Incorvaia, le confessioni al Grande Fratello Vip 2022

Micol Incorvaia nella casa del Grande Fratello Vip 2022 confessa il prototipo di uomo ideale. La sorella di Clizia Incorvaia in giardino si è lasciata andare ad una serie di confessioni con Edoardo Tavassi e Daniele Dal Moro. “Mi state facendo passando per una cretina, per una dodicenne superficiale” dice Micol che parlando del suo uomo ideale confessa – “a me è difficile vedere un ragazzo e dire che è bello. Per me è importante l’estetica: che sia alto e che abbia un viso dolce, con lineamenti dolci, carino, con gli occhi dolci”.

Edoardo Tavassi allora ironizza: “e le labbra come? Non sono invidioso di niente, non mi cambio le labbra, posso invidiarti il fisico” con la ragazza che prosegue dicendo – “mi piacciono degli occhi carini, ridenti”. All’interno della casa c’è qualcuno che le piace, ma Micol non ha alcuna intenzione di fare i nomi: “non li dirò mai e poi mai, ci sono un paio che mi piacciono”.

Intanto fuori dalla casa fanno discutere delle affermazioni di Edoardo Donnamaria sulla ex Micol Incorvaia. “Micol comunque quando la vedi dal vivo, io che l’ho conosciuta su Instagram, perché l’ho conosciuta sui social, ti fa un effetto. Poi non ho mai pensato che fosse una ragazza brutta, però ecco, rispetto ad Instagram…” – ha detto il volto noto di Forum, anche se in tanti hanno preso le sue difese preliando che il ragazzo ha fatto un discoro molto più approfondito.

Micol negli ultimi giorni però è stata criticata da Oriana Marzoli che ha detto: “l’altro giorno quando l’ho pettinata mi sono resa conto che aveva i capelli sporchissimi. Mi fa schifo questo”. Le parole della modella venezuelana non sono piaciute alla sorella Clizia che sui social ha scritto: “d

ire ‘Fai ca*are’, ‘Fa schifo, ‘è sporca e non si lava, che schifo ha i capelli sporchi, ‘ha un fisico brutto’. Dire tutte queste cose danneggiando e screditando una persona è BULLISMO”- concludendo – “Donne che odiano le donne. Il più brutto esempio da dare ai giovani. In più si sta sfociando in un atteggiamento di bullismo”.

