Micol Incorvaia e le insinuazioni su Nikita: ecco cosa è successo

Micol Incorvaia, insieme a Giaele De Donà e Oriana Marzoli, ha commentata l’eliminazione di Luca Onestini e non solo. Nell’ultima puntata, Nikita Pelizon è stata votata come la quinta finalista del Grande Fratello Vip 2022 suscitando la reazione sbalordita delle vippone.

Barbara De Rossi: "Il mio compagno Simone Fratini? Un colpo di fulmine"/ "Nottate al telefono…"

La prima a commentare è Micol Incorvaia che dichiara: “Davo per vincitori entrambi, forse quasi allo stesso modo. Parlo di Alberto e Luca. La gente forse è andata a dormire, non hanno avuto modo di votare. Ma la gente cosa vuole vedere?”. A questo punto, Giaele De Donà interviene: “C’è qualcosa che non abbiamo capito. Nikita non ha vinto la finale con Oriana, con te e con me, e poi contro Luca vince”. La sorella di Clizia replica insinuando qualcosa sulla Pelizon: “Vi dico la verità, io sono una signora e tante cose di diverse persone non le dico. Sono cose che io so, ma non uso niente contro nessuno. Non lo farei mai, noi siamo diverse”.

Uomini e donne, Gemma Galgani e Silvio si dicono addio/ Lite in studio...

MA LA DOLCE DODINA CHE INSINUA DI SAPERE COSE SU NIKITA ? AVETE ATTACCATO NIKITA PER QUESTA COSA ADESSO PRETENDO LO STESSO ACCANIMENTO SU QUESTA FINTA BUONA ! LA PEGGIORE #Gfvip #nikiters #donnalisi #fiorde #gintonic #Denzzzers

pic.twitter.com/aD58TSkbHi — Soqquadro (@gicarestik2) March 28, 2023

Antonella Fiordelisi attacca Micol Incorvaia: “Sei una panda, io una Ferrari”

Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia hanno avuto un duro confronto al Grande Fratello Vip 2022. La schermidora, senza peli sulla lingua, ha attaccato pesantemente la seconda finalista: “Quindi ora fai vedere quella che sei realmente, non fare la finta santa.”

Micol Incorvaia insinuazioni su Nikita/ "So delle cose, ma non le uso contro nessuno"

E ancora: “Sento che ancora non ti sei comportata bene con me, da fuori si capiscono più cose. E non solo io capisco più cose, ma anche Edoardo. Dovete sapere cari che io non sono uscita perché mi hanno voluta fuori gli hater, ma perché mi hanno voluta fuori i fan che mi hanno vista star male. E se voi siete arrivati in finale e vi sentite più forti è perché i vostri fan si sono uniti e avete fatto gioco di squadra. Io ho sempre giocato singolarmente”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA