Micol Incorvaia presa in giro da Patrizia Rossetti?/ “Mi sono accorta che…”

Micol Incorvaia dubbiosa su Antonella Fiordelisi: “Continuo a non fidarmi e…”

Micol Incorvaia è dubbiosa su alcuni vipponi del Grande Fratello Vip. Le due concorrenti del Grande Fratello Vip si trovano in giardino a chiacchierare e a confidarsi. In particolare, Giaele esprime delle perplessità su alcuni compagni. Nonostante conviva con i VIP da tantissimi giorni, non è riuscita a decifrare gli atteggiamenti di tutti. Su certe persone non si è fatta un’idea definita. Alle volte le appaiono buone, ma poi succede qualcosa che le fa avere dei ripensamenti. Giaele le dice di fare attenzione soprattutto a Wima Goich e Patrizia Rossetti: “Amo secondo me parlavano di te. Non so perché, posso dirti che hanno fatto tutto sto discorso davanti. Hanno fatto il nome di Nikita davanti a me, ma non hanno fatto il tuo. Quindi ho fatto 1+1 e ho capito dopo le cose che ti avevo già detto. Tu con Daniele non hai fatto niente, ma magari se hai detto qualcosa può averle dato fastidio, non so. Io non so se fossi te, ho pensato io perché non mi hanno fatto il nome”.

Micol Incorvaia le dà ragione e porta l’esempio del suo rapporto con Antonella. Tra le due non scorre buon sangue, ma ha apprezzato la sua buona volontà a superare le divergenze: “Ho visto la sua buona volontà anche se continuo a non fidarmi”. La rivale di Giaele, invece, è Oriana. La ragazza lamenta il fatto che la venezuelana la metta sempre in mezzo nella sua relazione con Antonino. In più, la accusata di essere facilmente manipolabile. Giaele non si ritiene tale ma non nega di ascoltare di buon grado i consigli delle persone a cui vuole bene. Micol le dice che questo atteggiamento è segno di maturità, non di debolezza. Si domanda, poi, quale sia il pensiero di Oriana su di lei. Le pare che si avvicini solamente quando i rapporti con Antonella non sono floridi.

Micol Incorvaia delusa da Patrizia Rossetti: “Mi ha fatto i complimenti e poi…”

Micol Incorvaia ha raccontato poi di aver notato un cambiamento da parte di Patrizia Rossetti e Sarah Altobello nei suoi confronti. Parlando con Nikita Pelizon, Micol ha infatti detto: “Appena torni dalla quarantena mi fai i complimenti per come mi sono comportata e poi durante il gioco mi dici quella cattiveria”. Nikita le chiede se poi si sono chiarite con Patrizia ma Micol dice che non c’è stato nessun dialogo. Micol Incorvaia ha poi capito il doppio gioco di Sarah Altobello. La ragazza si è accorta infatti che Sarah, Patrizia e Wilma parlavano male di lei alle spalle: “Ho visto che Sarah aveva iniziato a parlare male di me”.

La VIP racconta che ci sono momenti in cui si gioca e si scherza tutti e assieme e poi altri invece in cui si rende conto di alcune diversità che la infastidiscono. “Ci sono diversità che mi piacciono” dichiara la VIP facendo l’esempio di George in quanto persona che mostra le proprie emozioni in modo diverso, e diversità come quelle di alcuni suoi compagni che invece reputa non positive. Micol Incorvaia si dispiace di questo atteggiamento e vorrebbe vivere in Casa più momenti di spensieratezza e allegria. Come si comporterà per non cadere alle provocazioni di alcuni VIP?











