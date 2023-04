Micol Incorvaia racconto choc/ “Mi ha obbligata a scendere dal letto e…”

Micol Incorvaia e il racconto sui social dopo il GF Vip: le sue parole

Dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip 2022, Micol Incorvaia fatica a riprendere i ritmi di vita naturali. La sorella di Clizia, ha condiviso con i suoi follower un episodio che sembra averla messa a dura prova. Come riporta Leggo, la seconda finalista del GF Vip ha esordito: “Sono sconvolta per essermi svegliata così presto, perchè il fattorino di Amazon ha deciso di suonare alle 9.30…così mi ha obbligata a scendere dal letto e a perdere il sonno“.

Micol Incorvaia continua il suo racconto: “Sapete, non ho ancora ripreso i ritmi della vita normale da quando sono uscita dalla Casa, quindi non è che me la sto vivendo proprio benissimo.” Sul fattorino aggiunge: “Lo ringrazio, perchè oggi mi aspetta una lunga giornata di m…“. E ancora: “Voi non sapete che io ho abbandonato casa mia per 5 mesi e in questi 5 mesi ho perso anche il controllo della mia stanza che adesso è diventata un deposito. Quindi passerò i prossimi giorni a sistemare quel delirio che adesso ho ancora il coraggio di chiamare stanza. Vi dico soltanto che sembra sia scoppiata una bomba” conclude l’ex gieffina.

Micol Incorvaia e l’amore per Tavassi: “difficile staccarsi”

Prima di tornare nella sua casa a Milano, Micol Incorvaia è rimasta alcune settimane accanto al suo fidanzato Edoardo Tavassi. L’ex naufrago ha raccontato ai fan curiosi di conoscere il proseguo della loro storia, come procede il rapporto con la sorella di Clizia.

Come riporta Leggo, il fratello di Guendalina ha dichiarato: “Mi piace tanto avere Micol in casa, tutte le cose che sognavo le sto facendo, anche le cose più stupide come lavare la macchina insieme, vedersi i film sul divano, fare aperitivi insieme. Stiamo facendo molte cose io e lei, è difficile dopo tutti questi mesi avere un distacco, è diventata una dipendenza. Abbiamo voglia entrambi”.

