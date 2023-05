Micol Incorvaia replica alle critiche sul “caso” corriere/ “Quanta cattiveria…”

Micol Incorvaia e la querelle del corriere Amazon: la satira di Luciana Littizzetto e Fiorello

Le varie piattaforme social sono ormai terreno fertile per sfoghi e dibattiti, soprattutto quando si tratta di personaggi noti al pubblico televisivo. L’ultima a finire in un vortice di critiche e “satira” è stata Micol Incorvaia che con una serie di stories su Instagram aveva raccontato infastidita una vicenda personale. Nello specifico, l’ex concorrente del GF Vip si era lamentata di essere stata svegliata troppo presto da un corriere Amazon, con un tono tra l’infastidito e il sarcastico. La questione ha fatto il giro dei social in poco tempo arrivando all’attenzione anche di altri personaggi noti del piccolo schermo.

Luciana Littizzetto sbeffeggia Micol Incorvaia sul "caso" corriere/ "Troppi selfie…"

Dopo il suo sfogo “contro” il corriere Amazon, Micol Incorvaia è stata presa di mira prima da Fiorello e poi da Luciana Littizzetto. Il primo, nel suo consueto appuntamento con Viva Rai 2, ha raccontato la vicenda con tanto di commenti sarcastici e irriverenti che da sempre lo caratterizzano. Altrettanto ha fatto l’attrice comica nel suo ultimo intervento a Che tempo che fa, inscenando perfino una fittizia lettera del fattorino con tanto di frecciatine per nulla velate nei confronti dell’ex volto del GF Vip.

Fiorello punzecchia Micol Incorvaia dopo lo sfogo/ "Perché è Vip? Non so..."

Micol Incorvaia sbotta dopo le critiche: “La disinformazione genera la cattiveria della gente…”

Dopo le prime critiche ricevute, Micol Incorvaia ha preferito non esprimersi nel merito della vicenda almeno fino a qualche ora fa. L’ex concorrente del GF Vip, sempre su Instagram, ha infatti deciso di rompere il silenzio commentando in maniera anche piuttosto dura la satira ricevuta in questi giorni per il “caso” del corriere Amazon. “Sinceramento dico che per quanto riguarda la satira che è stata fatta al riguardo ho riso anche io… Quello che mi ha fatto ridere meno è stata la disinformazione e il modo in cui possa generare cattiveria da parte di gente che non ha nulla a che fare con te”.

Micol Incorvaia, il web l'accusa “Tavassi? Sembra che a te non frega nulla”/ La replica piccata...

La sfogo di Micol Incorvaia è chiaramente diretto a coloro che, senza approfondire la questione, si è semplicemente divertito nel farsi beffa dell’episodio raccontato. “Prima di prenderti la briga di insultare, prenditi anche quella di informarti meglio perchè se le persone avessero visto le stories avrebbero capito che il tono era assolutamente ironico”. L’ex volto del GF Vip spiega poi le reali ragioni che l’hanno portata a lamentarsi dell’orario d’arrivo del corriere Amazon. “Chiarivo il fatto che stessi subendo dei ritmi di vita sfasati, che non corrispondevano più ai ritmi di vita reale e che io stavo male per i ritmi di sonno – veglia completamente andati“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA