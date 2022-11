Micol Incorvaia vicina a Luciano Punzo?/ Lei cerca di confortarlo dopo…

Micol Incorvaia attratta da Luciano Punzo?

Luciano Punzo ha avuto dei dissapori durante la puntata del Grande Fratello Vip con Antonino Spinalbese. Al termine della diretta, Micol Incorvaia ha cercato di confortare Luciano spiegandogli che si trattava di un gioco: “Ti stai colpevolizzando un po’ troppo”. Riflettendo su quanto successo, Luciano fa mea culpa e dice: “Oggi Antonino mi ha dato una grande lezione di vita. Ha ragione a definirmi una persona immatura, questo mi fa star male. Una persona così immatura non può avere una persona al suo fianco”. A questo punto Micol Incorvaia ha cercato di far reagire Luciano e lo ha rincuorato: “Siamo tutti immaturi, non buttarti giù. Prendi atto che sei una persona immatura ma lo siamo tutti. Non è una colpa, è bello che tu riconosca che devi crescere. Sei un buono, sei quello con meno sovrastrutture , sei buono come il pane. Anche i genitori possono sbagliare, non sono dei super eroi”.

Micol si è mostrata vicina al suo compagno in questo momento di afflizione. Micol abbraccia poi Luciano Punzo: “Ti voglio continuare a vedere fuori di qui”. Tra loro sta nascendo una bella amicizia. C’è sintonia e intesa e qualcuno pensa che potrebbe nascere qualcosa. Luciano e Micol hanno sviluppato una forte empatia e ogni volta che Luciano appare pensieroso Micol corre in suo soccorso.

Luciano Punzo chiede scusa ad Antonino Spinalbese

Dopo il confronto con Micol Incorvaia, Luciano Punzo si è chiarito con Antonino Spinalbese. Proprio per ritrovare la serenità della loro amicizia, Antonino invita Luciano a bere un bicchiere di vino insieme e il modello approfitta del brindisi per mostrarsi pentito delle sue parole e per scusarsi con il coinquilino: “Mi hai dato una grande lezione, ti chiedo scusa”. Antonino, forte di un’esperienza più lunga all’interno della Casa più spiata d’Italia, consiglia al suo compagno di non avere paura di esprimere il suo pensiero ma anche di concentrarsi di più su sé stesso: “Fai il tuo percorso” dice, suggerendo a Luciano di non preoccuparsi di determinare se i suoi compagni siano falsi o meno o di smascherare i loro difetti.

Luciano, dal canto suo, è molto dispiaciuto e ammette di aver avuto molta paura di perdere la sua amicizia a causa del suo comportamento: “Mi sono sentito immaturo”. Antonino non sembra serbare rancore verso Luciano e, dopo averci messo una pietra sopra, i due brindano alla loro amicizia, come se nulla fosse mai successo. Si tratterà di una pace provvisoria?











