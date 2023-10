Micol Olivieri, dura frecciatina ad Alessandro Basciano e Sophie Codegoni/ “Ci vogliono le pal*e!”

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, liaison al capolinea: stoccata di Micol Olivieri

Le ultime vicende di gossip hanno messo in evidenza un fulmine a ciel sereno che ha sconvolto non poco gli appassionati. Al centro dell’attenzione la liaison tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che, stando agli annunci delle ultime ore, sembrano aver preso la decisione definitiva di lasciarsi. Entrambi non sono entrati nel merito delle ragioni, salvo qualche labile accenno. Non sono mancate però timide stoccate e presunte frecciatine che fanno intendere come le cose non siano proprio andate nel migliore dei modi.

La discussa rottura tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, come riporta Leggo, ha destato l’attenzione di un volto noto prima del piccolo schermo e poi dei social: Micol Olivieri. L’attrice ha offerto il suo punto di vista sulla questione con una serie di stories su Instagram. “Gli ultimi di cui si sta parlando sono Sophie Codegoni e Alessandro Basciano; ma non sono stati proprio loro che sul red carpet del Festival di Venezia, lui fece la proposta di matrimonio a lei?”.

Micol Olivieri punta il dito ad Alessandro Basciano: “Prima la proposta di matrimonio, poi…”

Il pensiero di Micol Olivieri sulla rottura tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni appare fin dalle prime parole piuttosto netto e severo. L’attrice – nota per il suo ruolo ne “I Cesaroni” – ha ricordato come solo qualche settimana fa entrambi avevano commosso e fatto sognare con una epica proposta di matrimonio al Festival di Venezia. La realtà delle ultime ore è però diametralmente opposta: “Questo cosa vuol dire? Vuol dire che a loro piace stare al centro dell’attenzione e sicuramente non sono delle persone riservate”.

Micol Olivieri – come riporta Leggo – si è dunque detta scettica rispetto alle ultime vicende con protagonisti Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. La stoccata più evidente si riferisce alla ricerca di attenzioni e notorietà con gesti che mettono in risalto – a detta dell’attrice – una poca attenzione nel tenere riservate alcune dinamiche private. “Se vi è piaciuto avere la fama e se hai avuto l’ardire di chiedere davanti a migliaia di persone di sposarti alla tua compagna, devi condividere i tuoi momenti difficile con le persone che ti hanno sempre seguito. Se sei famoso è grazie a loro e non puoi pretendere privacy”. Queste ultime parole di Micol Olivieri sembrano una frecciatina diretta proprio ad Alessandro Basciano, con l’attrice che poi conclude: “Un pochino mi fa ridere; ci vogliono le pal*e per gestire la fama e soprattutto quando le cose si fanno difficili”.











