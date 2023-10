Micol Olivieri: “Ho la fobia del vomito, è il mio incubo”/ “Sono stata in terapia per anni ma…”

Micol Olivieri e l’emetofobia: “Ho avuto un attacco di panico”

Micol Olivieri, conosciuta per aver recitato nella celebre serie televisiva I Cesaroni, è stata protagonista di momenti di tensioni per il figlio Samuel, di 6 anni che non si è sentito bene. L’attrice ha condiviso con i fan le sue preoccupazioni, ammettendo di soffrire di emetofobia.

“Ho un’ora di sonno, Samu questa notte non si è sentito bene. Per tutte quelle che si sono preoccupate per me e non per Samu perché sanno che sono emetofobica, ossia ho la fobia del vomito, sto bene. Anche se è il mio incubo perché è proprio quello che tutti i fobici cercano di evitare nella vita e poi si trovano a doversi scontrare con la propria fobia“. L’emetofobia, infatti, è la paura spropositata per vomito e nausea: “Sono stata in terapia per anni per cercare di gestirla ma è invalidante. Ieri ho avuto un attacco di panico ma per fortuna se i miei figli stanno male affronto tutto. Entro in modalità iper controllo e tengo a bada le mie ansie. Lui povero però è stato bravo. Poi ho scoperto che non esistono più i farmaci antiemetici in supposta. Follia questa cosa“.

Micol Olivieri commenta la rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

L’attrice de I Cesaroni, ha commentato il clamore mediatico della rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. In particolare, Micol Olivieri discute la richiesta da parte della coppia di avere privacy: “Non ho nulla contro di loro, ci mancherebbe non li conosco neanche di persona, ma mi fa ridere che certi personaggi impostano la loro carriera principalmente sul gossip e poi nei momenti di crisi, in cui le cose non vanno bene, reclamano la privacy“.

E ancora: “È stato proprio lui a chiedere la mano di lei sul red carpet di Venezia, quindi vuol dire che a loro piace stare al centro dell’attenzione, sicuramente non sono delle persone riservate e non lo dico con cattiveria. Poi però chiedono privacy? Il gossip ti regala tanta visibilità, ma poi la devi saper gestire. È una palla infuocata, rischi che ti scoppi tra le mani, come la fama. Quando tutto è bello è più facile, quando le cose vanno male, allora devi ricordarti di essere coerente”.

