Micol Olivieri: “Ho vissuto momenti tosti ai tempi de I Cesaroni…”/ “Ho dovuto lottare con me stessa”

Micol Olivieri, dalla “scuola” dei Cesaroni al successo sui social

In gergo calcistico, quando uno sportivo decide di dare un taglio alla propria carriera, si parla di appendere gli scarpini al chiodo. Nel caso di Micol Olivieri, potremmo dire che l’ex volto de I Cesaroni ha scelto di salutare la cinepresa. La professione di attrice appartiene ormai al suo passato; attualmente è impegnata con tutta sé stessa nell’attività da influencer sui social dove con le sue forze è stata in grado di creare un mondo che la gratifica sotto ogni punto di vista.

Chiaramente, impossibile non ricordare il ruolo di Micol Olivieri in una della serie tv italiane più apprezzate: I Cesaroni. Proprio a proposito della sua esperienza su quel set – come riporta Today – l’influencer ha rivelato sui social un retroscena riferito in particolare all’adolescenza e al rapporto con il personaggio interpretato: Alice Cudicini. L’ex attrice ha però prima fatto una premessa, sottolineando come la sua attuale attività l’abbia resa tanto appagata quanto felice.

Micol Olivieri e il “conflitto” con Alice Cudicini: “Non sapevo più essere me stessa…”

“Per quanto in tantissimi non crederanno a questa cosa, quando dico di essere super felice, appagata, oggi del mio lavoro più di quanto lo ero prima quando facevo l’attrice…”. Inizia così il discorso di Micol Olivieri sui social – riportato da Today – che ha voluto sottolineare la differente percezione emotiva tra passato come attrice e attualità da influencer di successo. “Questo lavoro me lo sono costruito, seguito, ma l’essere stata sui set da piccola e soprattutto aver fatto la scuola dei Cesaroni per tantissimi anni è stato tanto, e di questo ne sono grata”.

Micol Olivieri, pur ammettendo di preferire l’attuale impegno da influencer piuttosto che la carriera come attrice, ha sottolineato l’importanza formativa delle esperienze sul set in tenera età con particolare riferimento ai Cesaroni. “Ho fatto pace con questo capitolo della mia vita, io non parlo spesso di quel periodo non perché non abbia bei ricordi, ma perché in adolescenza ho avuto momenti tosti…”. L’influencer ha così rivelato di aver vissuto un vero e proprio conflitto interiore a casa del personaggio interpretato nella fiction. “Ero in lotta con me stessa, con il mio personaggio, c’è stato un momento in cui non sapevo più chi ero. Ero cresciuta con Alice ma io ero Micol; ero simile a lei ma ero tanto diversa e io non sapevo più essere me stessa”.











