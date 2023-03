Micol, sfogo contro Antonella Fiordelisi: “Non la sopporto, sgradevole”/ Tavassi: “Ha perso nel gioco”

Micol Incorvaia contro Antonella Fiordelisi dopo l’addio al GF Vip: “Arrivata a non sopportarla”

Antonella Fiordelisi ha lasciato il Grande Fratello Vip da qualche giorno, eppure il suo fantasma continua ad aleggiare nella Casa. Molte le riflessioni sul suo conto, positive e negative, che continuano a fare i suoi ex coinquilini, e le più dure sono quelle che arrivano da Micol Incorvaia.

Antonella e Micol, d’altronde, non sono mai state in buoni rapporti al GF Vip, e si sono lanciate accuse anche pesanti a vicenda. Con l’uscita della Fiordelisi, Micol ha però rivelato di vivere un momento di grande gioia e leggerezza: “Finalmente potrò respirare un po’ di serenità, senza paura che da un momento all’altro possa arrivarmi una frecciatina…” ha ammesso la gieffina con riferimento ad Antonella.

Micol e Tavassi, stoccate ad Antonella Fiordelisi: “Come avversaria di gioco ha perso!”

Pur notando un miglioramento nell’atteggiamento di Antonella negli ultimissimi mesi nella Casa, Micol Incorvaia non riesce comunque a trovare in lei una persona piacevole. “Rispetto all’inizio ha fatto dei cambiamenti, ma è ben lontana dall’essere una persona matura. – ha infatti spiegato in confessionale – Sono arrivata al livello di non sopportazione… Se io trovo sgradevole una persona che è già cambiate, pensa a come stava prima. Spero che possa mettere giudizio e migliorare.”

Una frecciatina ad Antonella Fiordelisi è poi arrivata anche da Edoardo Tavassi: “Ha perso come avversaria di gioco, e ora facciamo due settimane come se fossimo alle Maldive!” ha dichiarato in confessionale. Antonella replicherà?











