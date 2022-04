Microchip sottocutaneo per pagare velocemente/ Il 51% in UE lo proverebbe

Il microchip sottocutaneo potrebbe diventare un’idea concreta e per qualcuno lo è già. La storia di Patrick Peuman, addetto alla sicurezza olandese, è una delle prime a raccontare di una realtà che sembra distopica ma non lo è. L’uomo si definisce un biohacker: ha infatti installati ben 32 chip sotto la pelle. Alla BBC, l’uomo, un 37enne olandese, ha raccontato che l’utilità dei chip è quella di pagare molto velocemente senza alcun bisogno di estrarre carte o altro. Lo stupore degli altri, ovviamente, non manca: “Le reazioni che noto alla cassa non hanno prezzo”. L’installazione del chip sottocutaneo non è dolorosa, spiega Peuman, ma provoca lo stesso fastidio di un pizzico.

La sua è una storia un po’ al limite: il 37enne infatti non si è accontentato di un solo chip ma ha scelto di farsene impiantare ben 32. In molti hanno storto il naso davanti alla sua storia, eppure i dati dei sondaggi dimostrano che le persone non sono così spaventate da questa tecnologia come si potrebbe credere.

Microchip sottocutaneo: il 51% lo prenderebbe in considerazione

L’idea di avere un microchip sottocutaneo potrebbe spaventare i più, eppure secondo i sondaggi esistono molte persone che lo proverebbero. L’esempio del 37enne “bionico” potrebbe infatti essere seguito da molti, almeno secondo i dati di un sondaggio realizzato nel 2021. La ricerca, condotta su 4.000 europei e riportata dalla Bbc, ha evidenziato che il 51% degli intervistati prenderebbe in considerazione l’idea di farsi installare un microchip sottocutaneo.

Patrick Peuman ha spiegato: “La tecnologia continua a evolversi, quindi continuo a collezionarne di più e non vorrei vivere senza di loro”. Nessuna preoccupazione né per la sicurezza né per la privacy per il 37enne olandese perché “gli impianti contengono lo stesso tipo di tecnologia che le persone utilizzano quotidianamente. Dai telecomandi per aprire le porte, alle carte bancarie o quelle per il trasporto pubblico”. Se i dati del sondaggio fossero dunque realistici, da qui ad una decina di anni potremmo assistere a nuovi Peuman in giro per l’Europa e per il mondo, pronti a pagare solamente con una… Mano!

