Microchip sottopelle per tracciamento Coronavirus/ In arrivo in Italia? No, fake news

Il tracciamento delle persone in epoca di Coronavirus? Notizia che sentiamo rimbalzare da più parti e da parecchio tempo, tra app Immuni e altre proposte in altre parti del mondo (per esempio l’ingente sistema di telecamere predisposto a Mosca). L’ultima indiscrezione riguarda l’arrivo nel nostro Paese dei microchip da impiantare sotto pelle: in questo modo la tecnologia permetterebbe di individuare gli spostamenti di tutti in qualunque momento, garantendo eventuali contatti con contagiati da Coronavirus e, rovescio della medaglia, con buona pace della privacy. Però, si tratta di una bufala: specifichiamo che la fake news riguarda la sperimentazione del nostro Paese, non ci sono test in partenza né si sta pensando di portare questa tecnologia all’interno dei nostri confini nazionali. Ora, è interessante capire in che modo si sia sviluppata questa notizia falsa.

MICROCHIP PER TRACCIAMENTO CORONAVIRUS IN ITALIA? FAKE NEWS

Stando a quanto si legge su Optima Magazine, l’origine della fake news sarebbe una telefonata tra Bill Gates e Giuseppe Conte: il fondatore di Microsoft e il nostro presidente del Consiglio si sono effettivamente sentiti, ma hanno parlato soltanto del vaccino contro il Coronavirus e della ricerca. Da qui però sarebbe partita tutta la costruzione: le versioni sono molteplici, concordano sull’accordo tra i due personaggi di cui sopra ma poi ci sono altri particolari che colorano la fake news. Per esempio, un’ulteriore partnership con un’azienda svedese produttrice della tecnologia che, si dice, a stretto giro di posta potrebbe immettere sul mercato italiano un gran numero di questi microchip, che sarebbero prima sperimentati a campione per poi essere messi a disposizione del pubblico.

Di questo microchip si è anche detto che, nella fase iniziale dell’introduzione in Italia, potrebbe passare al vaglio di un test: 2500 cittadini, scelti eventualmente a campione sulla popolazione, si vedrebbero inseriti questa nuova tecnologia nel palmo della mano. Si tratterebbe di una sperimentazione sulle città di Milano e Roma, e grazie al microchip sarebbe possibile effettuare acquisti tramite POS semplicemente passando il palmo della mano sul dispositivo. Peccato che non ci sia nulla di vero, dunque possono stare tranquilli tutti coloro che sono preoccupati per la loro privacy e che temono di poter essere tracciati e rintracciati in ogni singolo spostamento: l’Italia non sta assolutamente pensando di importare questa tecnologia per combattere la diffusione del Coronavirus, né c’è qualcuno che starebbe spingendo per farcela utilizzare.



