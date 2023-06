Microlino, il quadriciclo elettrico ordinabile in Italia/ Il prezzo? 24.270 euro, tutte le info

La Microlino è arrivata in Italia. Il chiacchieratissimo quadriciclo elettrico prodotto dagli svizzeri di Koelliker in uno stabilimento di Torino, è da qualche giorno a questa parte ordinabile. Nel dettaglio, chi volesse può portarsi a casa uno o più modelli dei 50 messi a disposizione per il Belpaese. Per incentivare la vendita, gli svizzeri hanno pensato di marchiare la Microlino prima edizione, impreziosendola con degli elementi esclusivi, a cominciare da una targhetta personalizzata apposta sul cruscotto.

La Microlino non sarà comunque un’auto per tutti, visto che il prezzo non è così accessibile. Per averla bisogna infatti mettere in preventivo una somma pari a 24.270 euro, cifra che permette di acquistare numerose altre auto ben più spaziose. La vettura in questione è infatti una classica due posti elettrica con tanto di portiera che si apre frontalmente, e dallo stile spiccatamente retrò. I primi modelli prevedono un allestimento denomino Dolce nei colori blu, rosso e verde, mentre il pacco batteria sarà da 10,5 kWh con un’autonomia da 177 chilometri.

MICROLINO, COME ACQUISTARLA

Di serie anche le luci Led, quindi il volante rivestito in pelle vegana, le finiture cromate, l’impianto di riscaldamento, e i due schermi per l’infotainment. Per acquistarla bisognerà effettuare una procedura che si svolge totalmente online: bisognerà versare una caparra di 250 euro dopo aver completato l’apposito modulo richiesta, e dopo 24 ore si verrà ricontattati per fissare un appuntamento in concessionaria.

La vettura è acquistabile con un anticipo di 5.547 euro e rate da 199 euro al mese. Koelliker punta a piazzare le sue prime 1.500 Microlino nei prossimi mesi, dopo di che verranno immessi sul mercato altri modelli con batterie differenti, leggasi una da 6 e una da 14 kWh, ma anche l’allestimento Competizione, la versione più sportiva dello stesso quadriciclo, che prevede una vernice opaca e altre interessanti chicche. La piccola elettrica ha una velocità massima di 90 km/h ed è pensata per l’automobilista che guida in città.

