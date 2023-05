Microsoft, Chatbot Bing GPT-4 aperto al pubblico/ L’IA da ora disponibile per tutti

Microsoft amplia l’utilizzo della propria intelligenza artificiale, aprendo a tutti Bing IA con GPT-4. Come si legge sul sito dell’agenzia di stampa Ansa, Microsoft ha deciso di anticipare la concorrenza, a poco meno di una settimana dalla conferenza stampa degli sviluppatori Google I/O 2023 in programma il prossimo 10 maggio. Il colosso di Redmond ha presentato alcuni aggiornamenti riguardanti appunto l’utilizzo dell’IA applicata al web a cominciare dall’ampliamento, destinato a tutti i naviganti, dell’esperienza del motore di ricerca Bing potenziato grazie all’integrazione con GPT-4, stesso linguaggio che è divenuto famoso negli ultimi mesi con la diffusione del chatbot ChatGpt di OpenAi, organizzazione su cui Microsoft ha investito miliardi di dollari di recente.

Bing diventa quindi più ricco con questa nuova ricerca web che è maggiormente incentrata sulle foto e sui video, in quanto l’azienda ha spiegato che queste tipologie di contenuti possono diventare la modalità di fruizione principale su internet. “Le ricerche dimostrano che il cervello umano elabora le informazioni visive circa 60.000 volte più velocemente del testo. Questo rende gli strumenti visivi un modo fondamentale per le persone di cercare, creare e comprendere”, ha fatto sapere Yusuf Mehdi, Corporate Vice President e Consumer Chief Marketing Officer di Microsoft.

MICROSOFT IA PER TUTTI CON BING GPT-4: LE NOVITA’

Bing è al momento in Open Preview di conseguenza è accessibile liberamente senza liste di attesa, e come detto sopra, mostrerà risultati composti non solo da testo ma anche da foto e video, dando quindi maggior spazio ai contenuti multimediali.

Per farlo “leggerà” il contesto di una pagina che si sta visitando, ad esempio tramite una finestra di chat contenente le informazioni riguardanti la prenotazione di un tavolo qualora si stesse visualizzando il sito di un ristorante, ma anche sintetizzando un testo scientifico e via discorrendo. Tutte funzioni nuove su cui sta lavorando anche Google tramite Magi, il suo nuovo motore di ricerca con l’IA che verrà appunto svelato il prossimo 10 maggio.

