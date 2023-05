Microsoft investe 10mln in ChatGPT/ “Copilot, scriverà le presentazioni da solo”

Recentemente Microsoft, colosso dell’informatica mondiale, ha deciso di spingere sull’acceleratore delle intelligenze artificiali, ed in particolare di ChatGPT. Poco dopo il suo lancio, infatti, l’azienda di Bill Gates aveva deciso di investire nel progetto, di fatto acquisendolo, intuendo le potenzialità di un mercato ancora acerbo ma che in brevissimo tempo è letteralmente esploso. Anche Google e Amazon, infatti, sono corse ai ripari, investendo in alcuni loro personali progetti di IA.

Secondo quanto racconta il quotidiano Daily Telegraph, pochi giorni fa Microsoft è riuscita ad ottenere dai creatori di ChatGPT (ovvero OpenAI) il via libera ad integrare la loro intelligenza artificiale all’interno del motore di ricerca Bing, con un investimento che ammonterebbe a circa 10 miliardi di dollari (poco più di 9 milioni di euro). L’obiettivo, neanche troppo velato, è quello di competere e potenzialmente superare il motore di ricerca Google, e il suo assistente IA Bard. Inoltre, l’amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella, ha dichiarato che in futuro ChatGPT si estenderà con delle specifiche integrazioni a tutti i prodotti del colosso informatico.

Microsoft e ChatGPT: “Potrà essere utilizzato per le presentazioni”

Insomma, appare piuttosto evidente che Microsoft sia profondamente intenzionata a non rimanere indietro nella corsa alle intelligenze artificiali, anche se a tutti gli effetti attualmente ChatGPT è la più sviluppata tra quelle disponibili. Si tratta, concretamente, di semplici ragioni tempistiche, visto che OpenAI ha iniziato a lavorarci più di un anno fa, mentre Google ed Amazon si sarebbero unite alla corsa solo in un secondo momento.

Tra le tante cose che Microsoft, in futuro, ambirà a fare con ChatGPT, oltre alla già citata integrazione nella ricerca su Bing, sembra che l’intelligenza artificiale potrà essere applicata anche al diffusissimo pacchetto Office. In particolare, racconta il Daily Telegraph, attualmente avrebbe già iniziato a lavorare sulle presentazioni di Power Point. L’integrazione si chiama Copilot e il suo obiettivo è quello di aiutare l’utente a redigere al meglio la sua presentazione. Fornendo a ChatGPT, integrato nell’app Power Point di Microsoft, un elenco puntato e le eventuali immagini, l’assistente dovrebbe redigere da solo le singole slide, posizionando al meglio le immagini, i titoli e i vari paragrafi, ricavando autonomamente le informazioni più importanti dall’elenco. In più sembra che possa anche scegliere in autonomia il colore della presentazione, adattandolo alle immagini e al contenuto.

