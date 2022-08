Microsoft Surface Laptop Go 2/ Il nuovo modello economico sbarca sul mercato

Dopo la tanta attesa, finalmente Microsoft presenta il nuovissimo Surface Laptop Go 2. Visti i costi degli altri modelli, della serie Surface, questo risulta essere “economico“.

In questa versione si presenta un processore Intel Core i5-1135G7, purtroppo niente Alder Lake (dodicesima generazione di processori Intel Core). Quindi non c’è tutta questa novità, ma entriamo nelle specifiche tecniche, dettagli e costo del nuovo prodotto Microsoft.

Microsoft Surface Laptop Go 2: specifiche tecniche e costo

Come abbiamo accennato all’inizio dell’articolo, il nuovo Surface Laptop Go 2, di “nuovo” ha ben poco. Come novità abbiamo il colore verde salvia, anche se al momento in Italia non è ancora diponibile, il sistema termico migliorato e una webcam in HD migliorata in piccole cose. Ricordiamo che il processore è un Intel Core i5 di undicesima generazione.

Il laptop ha uno schermo touch PixelSense da 12,4 pollici di diagonale, con una risoluzione 1536 x 1024 (densità 148 PPI) con uno schermo 3:2. Inoltre c’è la possibiltà di configurarlo in diversi modi:

4GB o 8GB di RAM LPDDR4x e 128;

256GB di SSD.

Per quanto riguarda il comparto grafico si presenta con un Intel Iris Xe, batteria da 41 Wh garantendo fino a 13,5 ore di autonomia (secondo quanto espresso da Microsoft). Il sistema operativo è un Windows 11 Home e Microsoft 365 Apps. Possiede una porta USB C, USB A, Surface Connect e ingresso jack 3,55, due microfoni Studio far field, Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 6.

Il peso del nuovo laptop è pari a 1.127 grammi con dimensioni di 278,2 mm x 206,2 mm x 15,7 mm perfetto per qualsiasi tipologia di mobilità. Il prodotto sarà disponibile da oggi sullo Store Microsoft e sui principali negozi sia fisici che online (compreso Amazon). La colorazione disponibile (al momento) è la Platinum con i seguenti prezzi:

4GB RAM – 128 GB a 679 euro ;

; 8GB RAM – 128 GB a 779 euro ;

; 8GB RAM – 256 GB a 879 euro.

Per gli studenti, genitori e insegnanti che hanno intenzione di acquistare il Microsoft Surface Laptop Go 2, è previsto uno sconto fino al 10% su tutti i prodotti Surface. Lo sconto non è cumulabile con altre offerte sul Microsoft Store

