Microsoft Teams/ Numeri da record per l’app “2.7 miliardi di minuti di chiamate”

Pubblicità

Grande novità prevista per Office 365 che da domani cambierà nome e diverrà semplicemente Microsoft 365. Al suo interno, oltre ai vari programmi classici come Word, Excel e via discorrendo, troveremmo anche software d’uso quotidiano per un’esperienza completa, appunto, a 365 gradi. Fra questi anche Microsoft Teams, una delle app per le videochiamate più utilizzate al momento, al pari di Meets di Google, e di Zoom, l’attuale leader del settore. A riguardo il portale Panorama.it, ha chiacchierato con Mario Colombo, Office Category Lead per l’Area Mediterranea e l’Iberia, che ha sottolineato la crescita esponenziale di Teams in un periodo di quarantena come quello che stiamo vivendo in queste settimane: “In Italia – dice Colombo – in un solo mese le chiamate e le riunioni su Teams sono aumentate del 775%, mentre a livello globale si registra la cifra record di 2,7 miliardi i minuti trascorsi in meeting su Teams in un giorno medio”.

Pubblicità

MICROSOFT TEAMS: IN ARRIVINO FUNZIONALITA’ AGGIUNTIVE

Per fare in modo che l’app sia ancora più completa, sono state introdotte delle novità molto interessanti: “I nuovi strumenti – dice a riguardo – che verranno integrati nell’applicazione nei prossimi mesi, aiuteranno gli utenti non solo a comunicare con amici e familiari, organizzare gli appuntamenti e collaborare su to do list condivise, ma anche a condividere in sicurezza ricordi e informazioni importanti come la password del Wi-Fi”. Nel contempo, Microsoft sta lavorando anche sull’implementazione di Skype, un’altra applicazione molto utilizzata in queste settimane di quarantena, e che permetta di comunicare a distanza: “Abbiamo annunciato anche una nuova funzionalità di Skype – ha aggiunto Colombo – chiamata Meet Now, che permette agli utenti di connettersi più semplicemente, creando meeting digitali con un solo clic, senza necessità di iscrizione o download”. Ricordiamo che Microsoft 365 costa 69 euro all’anno per la licenza “personale”, mentre 99 per quella “Family”, che permette l’accesso a sei account differenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA