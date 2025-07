Tutto su Mida, chi è il cantante di Amici: dal successo nella scuola di Maria De Filippi al duetto con Michele Bravi. E la fidanzata...

Mida tra vita carriera e vita privata, progetti e… nuovi amori?

Dalla sua partecipazione ad Amici sembra passata un’eternità. Invece il tempo trascorso è relativamente poco, rispetto alla penultima edizione del talent di Maria De Filippi, con Christian Prestato – meglio conosciuto come Mida – che ormai si è fatto strada anche al di fuori della scuola di Canale 5.

Proprio su Canale 5 è arrivato al successo con la sua Rossofuoco, il brano che lo stesso Mida definisce quello della svolta. E’ con questa canzone, infatti, che ha compiuto i primi passi verso la popolarità.

“Qual è il segreto del successo? Penso l’energia pura di questa canzone, fa capire anche quanto paghi fare le cose col cuore”, ha detto in una intervista riportata da Fanpage. Molto più fresca la collaborazione con Michele Bravi, con cui ha cantato il duetto Popolare. I due artisti si sono uniti sulle note di un brano che celebra la bellezza della vita e che vuole scalare le classifiche di gradimento di questa estate musicale.

Mida è fidanzato? Regna il mistero dopo i rumor su Alice Carollo ma…

Sul fronte sentimentale, Mida è stato accostato alla tiktoker Alice Carollo, in passato. A quanto pare però dietro queste indiscrezioni non vi era un fondamento solido, dato che nessuno dei due ha mai confermato la presunta relazione. In un passaggio su Vanity Fair, parlando proprio di questioni di cuore e presunte fidanzate, il cantante si è sbilanciato, condividendo quella che è la sua visione sulle questioni di cuore.

“Amore? Io penso che vada sempre la pena viverlo perché ti lascia sempre qualcosa, anche quando non finisce bene”, aveva detto. Adesso i riflettori del gossip si sono posati nuovamente sul cantante, a maggior ragione con l’estate alle porte. Arriverà una fidanzata nella vita di Mida? Solo il tempo ce lo dirà.

