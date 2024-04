Mida ci prova con Lil Jolie ad Amici 2024?/ “Bellissima, sembri disegnata…”

Amici 2024 di Maria De Filippi, Mida si dichiara attratto da Lil Jolie: la dichiarazione inaspettata

Mida fa apprezzamenti palesandosi attratto da Lil Jolie ed é un gesto che infiamma il serale di Amici 2024, complice la rottura in amore con Gaia De Martino. Mentre la ballerina Gaia dichiara di vivere una nuova cotta dopo la rottura con Mida, ossia il ballerino professionista al talent show Alessio Gaudino, il cantautore di contro si dichiara stregato dalla bellezza di Lil Jolie.

Petit e Marisol Castellanos si lasciano?/ Spunta la "terza incomoda" ad Amici 2024: le reazioni

Accade nel rinnovato daytime di Amici 2024 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 18 aprile 2024. Quando, chiamata a parlare della e alla fanciullina che vive dentro di sé e che la spinge a credere nel sogno di fare musica, Lil Jolie ha modo di rivedersi da piccola nelle foto mostrate dalla produzione di Amici.

AMICI 23 SERALE 2024/ Eliminati e anticipazioni registrazione 20 aprile: Aurora debutta al posto di Gaia?

Il complimento che imbarazza Lil Jolie, papabile eliminata ad Amici 2024

“Bellissima, sembri come disegnata”, é la dichiarazione che Mida rilascia a caldo, a margine dell’rvm che ricorda la Jolie più fanciullina. “Non può essere vera… troppo bella”, ammicca ancora Mida, a cui fa eco il resto dei componenti nella classe di Amici 2024. Lil Jolie replica imbarazzata: “grazie”.

Che sia quindi il preludio per un preannunciato nuovo amore ad Amici 2024? Nel frattempo, intanto, la Jolie darebbe un consiglio spassionato al suo io recondito: “Direi ‘credi in te, sei una persona libera …sii orgogliosa della tua diversità che é il valore aggiunto non un difetto …come ti hanno fatto credere …combatti”.

Angelina Mango: fuori il nuovo album "Poké melodrama"/ Web in visibilio per l'annuncio!

Questo, mentre s’infiamma la competizione serale di Amici 2024, per il ballottaggio che vede protagonista di una sfida di canto voluta su proposta del giudice Michele Bravi, tra la pupilla di Anna Pettinelli, Lil, e la diretta rivale allieva di Lorella Cuccarini: Sarah Toscano. Chi sarà a spuntarla alla quinta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi?

I ragazzi hanno organizzato uno scherzo per le ragazze, Petit, Lil Jolie e Martina commentano le loro foto da bambini, un guanto di sfida per Marisol e Sofia… Clicca qui e rivedi subito la puntata di oggi di #Amici23 https://t.co/yogPdmWH1h — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 18, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA