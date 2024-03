Mida e Gaia sono tornati insieme ad Amici 2024?/ Spunta la teoria del web dopo il video della rottura

La storia d’amore tra Mida e Gaia ad Amici 2024 non è davvero finita? Spunta una teoria

I fan di Amici 2024, che hanno imparato ad amare la coppia di Mida e Gaia, hanno avuto una grande delusione nel corso della settimana. Solo ieri andava in onda, nel corso del daytime su Canale 5, il nuovo confronto tra i due, in cui la ballerina gli chiedeva in lacrime di non buttare via il loro sentimento. Un confronto finito però male, visto che Mida ha preferito rimanere sulla sua decisione di non proseguire la loro storia, nonostante gli evidenti sentimenti che ancora prova per lei.

Il video ha inevitabilmente fatto il giro del web, e ha scatenato il malumore e la tristezza di tanti fan della coppia. Spulciando però su Twitter, c’è chi fa notare un dettaglio che metterebbe il futuro di Mida e Gaia come coppia in discussione. C’è infatti chi fa notare che il video visto nell’ultimo daytime di Amici 2024 non è recente, anzi risalirebbe almeno alla scorsa settimana. Da qui la teoria che per la coppia c’è in realtà ancora una speranza.

Mida e Gaia, riavvicinamento in arrivo ad Amici 2024? L’indizio

“No raga ma è palese che siano tornati (insieme), – scrive una utente – questo daytime è vecchio dato che ci sono ancora Kumo e Ayle”. Quindi la teoria: “è come se ci volessero far vedere l’evoluzione del loro rapporto con tutti questi daytime, perché se fosse finita e basta non sarebbe uscito più niente.” Stando a questo messaggio, la produzione di Amici avrebbe dunque mandato in onda il loro allontanamento di qualche giorno fa per poi mostrare, nelle prossime puntate pomeridiane, il loro riavvicinamento. Un’idea certamente possibile e fattibile, che rimane tuttavia un punto di domanda, almeno ad oggi. L’unica certezza, al momento, è il fatto che Mida e Gaia provino ancora forti sentimenti l’uno per l’altra. Questo dà ai fan la speranza più grande di un loro possibile ritorno di fiamma.

