Mida e Sarah Toscano sorprendono tutti duettando sulla colonna sonora di una serie Netflix e i fan di Amici sognano la coppia.

Tra gli ex allievi di Amici più amati degli ultimi anni ci sono sicuramente Mida e Sarah Toscano che, in occasione Radio Zeta Future Hits Live 2025, hanno sorpreso il pubblico duettando sulle note di un brano che è la colonna sonora di una serie Netflix. La canzone si chiama “Semplicemente” ed è il brano che accompagnerà le vicende della serie RIV4LI e debutterà in esclusiva su Netflix il 1° ottobre 2025.

Si tratta di un teen drama ambientato nella Terza D della scuola media Montalcini di Pisa e racconta le dinamiche di un gruppo di studenti ponendo l’accento sulle rivalità tra un gruppo di “Insider” guidato da Claudio (Samuele Carrino) e nuovi arrivati, gli “Outsider”, guidati dalla determinata Terry (Kartika Malavasi). Attesissima dal pubblico più giovane, la serie ha scatenato ulteriormente la curiosità del pubblico anche per la presenza della colonna sonora cantata da due dei beniamini della generazione Z.

Tutti pazzi per Mida e Sarah Toscano: il sogno dei fan

Dopo aver seguito tutto il percorso di Mida e Sarah Toscano nella scuola di Amici, i fan continuano a seguire anche la loro carriera lontano dalla scuola di Maria De Filippi. Il brano “Semplicemente” piace già tantissimo al pubblico che, dopo aver visto i due cantanti duettare sul palco del Radio Zeta Future Hits Live 2025, non nasconde di sognare di veder nascere tra i due ex allievi di Amici anche un sentimento più profondo rispetto all’amicizia.

Mida e Sarah Toscano, del resto, hanno fatto parlare anche per le loro vite private. Mida, all’interno della scuola, ha avuto una storia con la ballerina Gaia con cui poi è finito tutto quando entrambi erano ancora impegnati nel talent show mentre Sarah è stato spesso al centro del gossip per la sua amicizia con Holden. Per ora, tuttavia, tra Mida e Sarah Toscano c’è affetto, stima e amicizia.

