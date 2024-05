Mida fuori dalla finale di Amici 23? “Ho paura”/ “Vorrei vedere i miei genitori felici e fieri di me”

Mida e il timore di non arrivare il finale ad Amici 23: le parole del cantante

Mida ha rischiato di scoprirsi l’eliminato al ballottaggio eliminatorio contro Martina Giovannini, quindi fuori dalla finale alla settima puntata del serale di Amici 2024 di Maria De Filippi. E a un passo dalla semifinale, il concorrente del team di Lorella Cuccarini ha raccontato le sue emozioni e il timore di non qualificarsi alla finale di Amici 23.

Amici 2024, canto e ballo si sfidano in concerto-live/ Holden sorprende all'esordio: le reazioni

“Non ho paura per me, ma ho un obiettivo che é il sogno della finale come se sentissi di doverlo a qualcuno che ho fuori …vorrei vederli fieri e felici i miei genitori – ammette quindi l’allievo cantautore di Lorella Cuccarini, Mida – …vorrei vedermi con successo in una cosa che mi ero preposto”. Dopo un debutto non fortunato al Festival della canzone di Sanremo Giovani, Mida intende ora trovare la sua dimensione nel panorama della musica made in Italy. E complice una penna sincera, la sana contaminazione del pop con influenze ispirate ai vari generi musicali, non solo latin, l’italo-venezuelano sente di avere un talento tutto da dedicare alla musica.

Dustin Taylor vincitore di Amici 2024?/ Dal pronostico di Alessandra Celentano alla confessione sui genitori

Mida diventa un trend con Que Pasa, ad Amici 2024

Per Mida, uno tra i papabili concorrenti a rischio eliminazione insieme a Petit e Holden al cospetto dei giudici alla semifinale prima della finale di Amici 2024, il titolo di finalista resta il più ambito da concretizzarsi al talent show di Maria De Filippi. Anche solo la partecipazione, indipendentemente ai risultati della puntata di epilogo. Questo mentre il nuovo singolo Que Pasa é un trend virale tra i tappeti musicali più utilizzati dagli utenti nel web, su TikTok. Una proposta che potrebbe segnare l’inizio di un lavoro discografico sotto contratto con la casa discografica che avrebbe messo gli occhi su di lui, la Believe, secondo l’indiscrezione che rileviamo del momento.

Marisol o Dustin, chi è vincitore circuito ballo di Amici 2024?/ Pronostico e quando sarà la finale di danza

Ma non solo. Perché il brano latinista conquista una posizione nella Top10 nella playlist targata Generazione zeta all’attivo su Spotify Italia. E non va dimenticato che Mida é di fatto un vincitore: é l’unico cantautore a ottenere una certificazione di disco di platino FIMI/Gfk, con un singolo, Rossofuoco, ad Amici 2024.











© RIPRODUZIONE RISERVATA