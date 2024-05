Mida: Gaia De Martino si scatena nel ballo di “Que Pasa”/ Ritorno di fiamma tra i cantanti di Amici 2024?

Amici 2024 di Maria De Filippi, Gaia De Martino balla sulle note di Mida

Gaia De Martino torna al centro del gossip d’amore su Amici 2024, complice un TikTok virale che coinvolge Mida. Lei, ballerina ex concorrente, lui cantante in corsa per un posto alla finale di Amici 2024, i due giovani talenti e idoli della Generazione zeta sembrano unirsi a distanza in un video che fa ora incetta di interazioni social su TikTok!

Mida e Gaia De Martino sono prossimi ad un ritorno di fiamma, oltre la competizione di Amici 2024?

Il video del momento sul re dei social cinese immortala Gaia De Martino, che é ormai fuori dal talent show di Maria De Filippi, mentre si lascia andare alla coreografia iconica montata ad arte sulle note del nuovo singolo dell’ex lanciato ad Amici, il brano spagnoleggiante Que Pasa.

Il nuovo lavoro di Mida, nominato al ballottaggio eliminatorio contro Martina Giovannini alla settima puntata del serale di Amici 2024 secondo gli spoiler TV, é ora tra i brani dal più alto volume di streaming nella playlist Generazione zeta all’attivo su Spotify Italia. Ma non solo. Proprio sul re dei social cinese può dirsi tra i tappeti musicali più usati per la creazione di video coreografato, complice il TikTok di Gaia De Martino, che farebbe ora pensare che la chance di un ritorno di fiamma tra la ballerina e il cantante sia all’orizzonte.

Nel frattempo, intanto, nell’attesa per la settima puntata serale di Amici Mida vive una profonda crisi personale e artistica, nel timore di perdere la realizzazione del suo più grande sogno. Quello di poter conquistare la qualificazione da concorrente alla puntata finale di Amici 2024, tra i concorrenti cantanti e ballerini finalisti. Al rinnovato appuntamento del sabato sera di Amici, in onda il 4 maggio 2024, Mida si vedrebbe a rischio schierato contro Martina Giovannini al ballottaggio eliminatorio finale.

