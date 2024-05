Mida ha lasciato Gaia De Martino per Aurora?/ La verità sulla fine della coppia e sul flirt ad Amici 2024

La coppia Mida Gaia e De Martino andata in crisi e finista a causa della “terza incomoda” Aurora Ranvestel? Queste sono le voci di gossip che aleggiano sul conto sul cantante e sulla ballerina ormai fuori da Amici.

Lei subentrata in sostituzione di Gaia in quanto infortunata alla gara del serale di Amici 2024 avrebbe stretto in poco tempo un sodalizio particolarmente intimo con Mida, palesandosi particolarmente vicina al cantautore. Tanto da fare accendere il gossip nel web di un possibile tradimento di Mida con Aurora, verso la fidanzata storica ad Amici 2024, Gaia De Martino.

Aurora Ranvestel prende le distanze da Mida? La replica ai gossip

Tuttavia, da parte del cantautore così come da parte di Gaia e De Martino non si rilevano spiegazioni relative alla loro rottura in amore, che sarebbe stata dipesa da una scelta del cantautore. Lui avrebbe dato priorità al percorso di studio della musica per la qualificazione al titolo di concorrente alla finale di Amici 2024, lasciando a maggese il sentimento per Gaia. Oltretutto senza palesare di voler chiudere in definitiva la conoscenza avviata al talent show di Maria De Filippi.

Tuttavia, a replicare al gossip malevolo esploso sull’ex coppia di Amici 2024 che la vede come la terza incomoda tra i fidanzati, Aurora Ranvestel rompe il silenzio in un intervento rilasciato a mezzo social:

“RAGA, LETTERALMENTE SOLO QUELLO CHE AVETE VISTO- fa sapere la ballerina, ridimensionando il rapporto con Mida alla convivenza amichevole-.. MI FACEVA LE TISANE PRIMA DI DORMIRE E OGNI TANTO PARLAVAMO FACENDOCI GROSSE RISATE, PERCHÉ È UN TIPO MOLTO DIVERTENTE. MA NON ABBIAMO MAI AVUTO MODO DI RACCONTARCI O LEGARCI PIÙ DI TANTO RISPETTO AD ALTRI”.

Nel frattempo, intanto, per il circuito canto avanza il fenomeno di Sarah Toscano…

