Mida ha una nuova fidanzata? Non è chiaro se ci sia o meno una nuova fiamma nella vita dell'artista, in passato legato a Gaia De Martino

La vita privata di Mida negli ultimi anni ha fatto discutere molto. Il gossip, infatti, ha spesso accostato il giovane a diverse donne. Nella casetta di Amici, il cantante si era legato alla ballerina Gaia ma la loro storia è terminata poco dopo: già al serale, infatti, i due non stavano più insieme. A luglio di un anno fa Mida è stato accostato ad un’altra donna, Alice Carollo, influencer e modella. Durante una diretta su TikTok, infatti, dietro alla ragazza era apparso proprio il cantante ex Amici, alimentando dunque le voci di una conoscenza tra loro due. Tante erano state le domande in merito alla loro presunta conoscenza, che però non avevano trovato risposta.

Oggi Mida ha una nuova fidanzata? Nnon è chiaro se nella vita di Mida ci sia o meno una donna. L’artista è infatti molto riservato, e dopo aver vissuto una storia d’amore molto popolare come quella con Gaia De Martino, ha deciso di darsi alla riservatezza. Sul suo profilo social non appaiono infatti donne.

Mida ha una nuova fidanzata? I fan sperano ancora in Gaia

Nonostante siano passati ormai quasi due anni dalla sua esperienza nella casetta di Maria De Filippi, i fan sperano ancora nella coppia formata da Mida e Gaia. I due sono rimasti infatti nel cuore dei telespettatori e per questo non sono mancate neppure le voci su un ritorno di fiamma. Ad agosto del 2024 Mida è stat accostato nuovamente a Gaia perché il cantante aveva condiviso un video della sua ex fidanzata che ballava. Così, però, non sarebbe. Lui aveva infatti smentito tutto dicendo: “Mai dire mai, ma ora siamo pieni di cose da fare e non ci pensiamo”. Nessun ritorno di fiamma, dunque. Ma ora Mida ha una nuova fidanzata? La risposta resta top secret: non si sa nulla, infatti, della vita privata dell’artista nato a Caracas nel 1999.

