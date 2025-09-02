Mida ha una nuova fidanzata? L'artista di Amici 23, all'epoca del talent show fidanzato con Gaia, è stato accostato a diverse donne

Protagonista di Amici 23, Mida si è messo in mostra con il suo talento, facendo vedere a tutti non solamente la sua voce ma anche la sua verve artistica. Nato nel 1999 in Venezuela, durante l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, Mida si è legato ad un’altra concorrente, nella casa come ballerina: Gaia De Martino. Proprio davanti alle telecamere è nato l’amore tra Mida e Gaia: i due si sono conosciuti e avvicinati, facendo sognare i fan che da casa hanno fatto il tifo per loro. Nonostante l’amore inizialmente sembrasse saldo e importante, i due si sono lasciati già durante la stessa esperienza. Ma oggi Mida ha una nuova fidanzata?

In questi anni Mida è stato accostato a diverse donne, tra le quali anche Gaia De Martino. Proprio con Gaia, Mida ha vissuto una storia importante e per questa ragione circa un anno fa si è parlato molto di un possibile ritorno di fiamma tra i due, che però non ci sarebbe stato. “Mai dire mai nella vita ma al momento siamo concentrati su altro” era stata la risposta di Mida alle tante domande su un possibile ritorno di fiamma tra i due. Oggi Mida ha una nuova fidanzata? La risposta a questa domanda non è di certo semplice: non è chiaro, infatti, se ci sia qualcosa tra loro o meno.

Mida ha una nuova fidanzata? Voci su una influencer

Sempre un anno fa circa, Mida è stato accostato anche ad un’altra donna, Alice Carollo, influencer e modella. La giovane è stata avvistata durante una diretta su Tik Tok del cantante: fin da subito i fan hanno riconosciuto Alice e pensato che dunque potrebbe esserci qualcosa tra lei e Mida. Le indiscrezioni non sono comunque mai state confermate e anzi, sembrerebbe proprio che Mida in questo momento sia concentrato sulla carriera e non sull’amore.