Mida: “Il momento più brutto ad Amici 2024? C’entra Anna Pettinelli!”/ “Il più bello invece è stato…”

Amici 2024, Mida si racconta prima della semifinale: il momento up e il ricordo down

É un Mida intimista il protagonista nel rinnovato daytime di Amici 2024, che lo vede raccontarsi tra il momento no e il momento più up nel percorso al talent show. L’occasione che Mida ha di dare libero sfogo alle sue verità inedite é il daytime di Amici datato 9 maggio sulle reti TV e streaming Mediaset, nel giorno della registrazione della semifinale del talent show di Maria De Filippi.

Per l’occasione, incalzato sul momento più duro e il momento al top vissuti ad Amici 2024, Mida ammette di ricordare con gioia il momento del rilascio del primo singolo, Rossofuoco. Il brano é l’unico nella competizione di canto in corsa ad Amici 2024 ad aver raggiunto la certificazione di disco di platino per le oltre centomila copie vendute stimate dai dati Fimi/Gfk.

Le dichiarazioni di Mida che precedono la semifinale di Amici 2024 di Maria De Filippi

“Ricorderò con gioia quando é uscito Rossofuoco – fa sapere non a caso Mida, nella cena che precede la semifinale di Amici 2024 – e poi di quando il singolo stava andando bene”. Incalzato sull’altro quesito dalla produzione, circa il momento più brutto trascorso al talent, il cantautore ricorda invece la maestra avversa, Anna Pettinelli . Il riferimento é alla tante critiche ricevute nei daytime e nelle puntate del serale di Anna Pettinelli, che in particolare lo ha tacciato di una scrittura banale e dagli assiomi ridondanti.

Nel frattempo, intanto, Mida divide l’opinione dei fan di Amici sulla pagina del talent attiva via Instagram, tra consensi e dissensi circa la sua presenza alla semifinale tanto attesa, che andrà in onda il 12 maggio 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset. Non a caso viene facile anticipare in un pronostico della semifinale Mida tra i papabili nominati al ballottaggio di rischio eliminazione che prevederebbe la puntata finale di Amici 2024. Nell’ipotesi che vedrebbe il sentiment avverso predominante del web rispecchiare il gradimento dei tre giudici adibiti al serale di Amici, inclusa la semifinale.

