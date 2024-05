Mida in preda ad una crisi ad Amici 2024/ Il duro sfogo “Sono convinto di valere qualcosa…”

Amici 2024, Mida finisce nel mezzo di una crisi personale e artistica

É uno tra i due candidati con Martina Giovannini al rischio eliminazione della settima puntata serale di Amici 2024, Mida, che intanto finisce in crisi. Al rinnovato appuntamento del serale di Amici, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 3 maggio 2024 il cantautore allievo di Lorella Cuccarini finisce in balia di una crisi e in lacrime. Anche per effetto del guanto a prova di creatività che su richiesta della mentore chiama Mida a sfidare Holden alla settima puntata del serale di Amici 2024, attesa in onda il 4 maggio 2024.

Per Mida il guanto sarebbe in favore agli avversari, in particolare il diretto rivale sfidato dalla maestra, Holden. Ma non solo. A far nascere il suo malcontento é inoltre il presentimento di vedersi sfuggire la chance della qualificazione alla puntata finale di Amici.

Mida rifiuta il guanto di sfida contro Holden?

“Io sono convinto di essere e meritare qualcosa – fa sapere Mida, per poi aggiungere ancora-…io vado come un matto per ottenerla…”. Lorella cerca invano di placare la rabbia di Mida: “nella vita sai quante porte in faccia si possono ricevere? Tante! Poi ci sono coincidenza meravigliose in cui si allineano i pianeti… ma tu intanto ti devi divertire e devi essere leggero.

– é la sentenza dell’esperta che, al confronto in sala studio con l’allievo sul da farsi alla settima puntata serale, consiglia a Mida di lasciarsi andare al percorso di formazione senza temere l’uscita da Amici 2024: “Affrontami quando parliamo- prosegue la Cuccarini -, io non ti mollo un attimo ma tu scappi in continuazione”.

“Per fare questo lavoro veramente ho fatto sforzi immangiabili e ho versato tutta la mia vita per giocarmi la chance e l’idea di vedere la finale svanire mi fa traballare. Non sarei morto ma insoddisfatto”, conclude infine lo sfogo di Mida, sulla scia della minaccia di un rifiuto del guanto di sfida contro Holden.











