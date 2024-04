Mida: “In sfida contro Gaia? Mi autoelimino!”/ Petit l’attacca: é guerra ad Amici 2024!

Amici 2024 di Maria De Filippi, Petit attacca Mida: c’entra Gaia De Martino

S’infiamma la competizione tra i talenti in corsa ad Amici 2024 di Maria De Filippi, con un clamoroso J’accuse di Petit ai danni di Mida, che coinvolge anche Gaia De Martino. Così come trapela tra le immagini del daytime di Amici 2024 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 22 aprile 2024, Mida ammette di aver vissuto una crisi alla quinta puntata serale, quando ha rischiato di finire al ballottaggio eliminatorio schierato contro l’ex ballerina, Gaia De Martino.

Quindi, Mida non nasconde che avrebbe evitato il confronto sul palco di Amici 2024 con l’ex, ricorrendo al ritiro: “oggi mi sono fatto prendere dall’emozione- fa sapere il cantautore allievo di Lorella Cuccarini a margine della puntata serale dove registra un’eccellenza con l’introduzione dell’inedito Que Pasa-… e al ballottaggio ho capito che sarei potuto andare contro Gaia… ho detto mi autoelimino …questa roba l’ho detta anche a lei”. Mida é riuscito a salvarsi dal rischio ad Amici 2024, ma avrebbe fatto di tutto per evitare lo scontro con la ballerina, poi risultata eliminata con Lil Jolie.

É scontro prima della finale di Amici 2024

“Non é successo ma quella tensione non avrebbe fatto piacere”, rimarca Mida rispetto al confronto mancato. Ma Petit clamorosamente registra un processo alle intenzioni di Mida, che ora divide il popolo del web a metà, tra consensi e dissensi, in un’accesa polemica social. “Io non ci credo… tu per come sei impossibile che ti autoeliminavi…”, dubita prontamente di Mida, Petit.

Insomma il cantautore allievo di Rudy Zerbi coglie la palla al balzo per rivolgere un colpo grosso a chi con Holden rappresentano i diretti rivali per un posto alla finale di Amici 2024!

Che sia una strategia ben pensata quella di Petit, intenta a mettere in cattiva luce Mida, nel mezzo dei preparativi per la puntata serale, non può dirsi un azzardo. Al di là del talento nel cantautorato, forse sopravvalutato per certi aspetti, Petit non é nuovo al capitolo dei j’accuse ai diretti rivali. Di recente, infatti, il nipote d’arte di Nadia Rinaldi tacciava Holden di essersi assentato alla lezione convenuta sui duetti, mandando in crisi la fiducia riposta dal talentscout caposquadra Rudy Zerbi nel figliastro di Laura Pausini fino al ritiro e il successivo dietrofront con il ritorno di quest’ultimo.

Petit ora non crede alla veridicità della minaccia di un ritiro da parte di Mida: “Allora perché quando Gaia se ne va non prendi la decisione di andare via tu?”, incalza in ultima battuta Mida, il pungente Petit. Ma chi avrà la meglio sul palco di Amici 2024?

Mida, nella quinta puntata del Serale, era a rischio eliminazione e subito dopo in casetta… #Amici23 pic.twitter.com/4fg5ArmSP6 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 22, 2024













