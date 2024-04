Mida: “Non sono paraculo*!”/ Esplode la lite ad Amici 2024: la replica all’accusa

Amici 2024, Mida é al centro di una dura accusa

L’affaire Gaia De Martino si fa a dir poco infuocato ad Amici 2024, con la voce tra gli eliminati di Nicholas Borgogni che lancia a Mida una dura accusa. Secondo il primo, tra gli eliminati ospiti nello studio come opinionisti per un bilancio e il pronostico sulla finale del talent show, Mida si sarebbe servito dell’ex Gaia De Martino. Questo catalizzando l’attenzione pubblica sulla lovestory avuta con la ballerina fino alla rottura, per accalappiarsi visibilità, consensi e un tornaconto- inclusa la vittoria del circuito canto e quella del montepremi finale decretate al televoto dal pubblico.

Ma Mida non ci sta, non a caso i fan si schierano in suo supporto nel web contro i fautori del j’accuse. A quanto pare prima di Nicholas era Petit a dubitare della buona fede di Mida. Questo, sostenendo come l’eliminato che il cantante avesse mentito minacciando di autoeliminarsi qualora fosse finito ad un ballottaggio eliminatorio di rischio contro Gaia De Martino, sua ormai ex fidanzata.

E ad applaudire Nicholas nel j’accuse che fa eco a Petit é anche l’eliminata Lil Jolie. Ma Mida, come emerge tra l’altro nel daytime di Amici 2024 in onda il 30 aprile 2024, proprio non ci sta a non discolparsi dall’accusa.

La replica al j’accuse

“Ci rimango male per Nicholas… boh… cosa c’entra con l’esibizione sta roba …ho avuto un bellissimo rapporto- fa sapere a caldo piuttosto deluso Mida-, non sa contestualizzare e io l’ho detto pure a Gaia al ballottaggio ‘con te me ne vado…’- quindi subentra la delusione rispetto alle accuse degli “Amici”- una cosa bruttissima questa qua. Io non sono par*c*lo”. Rimarca poi che avrebbe sacrificato il suo posto ad Amici autoeliminandosi qualora fosse finito schierato al ballottaggio eliminatorio insieme all’ex Gaia De Martino, avendo per emotività profondamente paura di confrontarsi sul palco contro la ballerina: “lo avrei fatto istintivamente..”. Quindi, la sentenza critica é infondata: “mi aspettavo un giudizio sulla performance e basta”, ammette infine Mida palesando di voler essere giudicato per la sua arte ad Amici ben al di là del gossip sul privato.

