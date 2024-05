Mida supera Sarah, Petit e Holden dopo Amici 2024/ Sorpresa in classifica FIMI: la rivincita dopo la finale

Mida, rivincita in classifica FIMI dopo la disfatta alla finale di Amici 2024

I finalisti di Amici 2024 – Mida, Holden, Petit e Sarah Toscano – continuano a scontrarsi anche dopo il talent show di Maria De Filippi. Nel dettaglio, il riferimento é alla competizione vigente nelle principali classifiche musicali, quella dei pezzi di Amici lanciati su Spotify e quella che vede i brani usciti competitor nella chart FIMI/Gfk. Il cantautore italo-venezuelano, primo eliminato alla gara della puntata finale di Amici 2024, riesce a sovvertire la sua posizione, sbaragliando la concorrenza di canto rappresentata dagli sfidati Holden, Sarah Toscano e Petit. Succede al debutto nell’industria musicale post-Amici per le vendite al rilascio dei primi album Ep presentati al talent show.

Ebbene, Mida si conquista il titolo del miglior debutto nella classifica settimanale Fimi/Gfk relativamente al circuito canto di Amici 2024, piazzandosi alla posizione #9 con il suo Ep “Il sole dentro”, per le vendite in musica. Alle spalle di Mida troviamo alla posizione #10, poi, il secondo finalista classificato di canto Petit con il primo Ep post Amici omonimo. E a seguire, in ultima posizione tra i competitor finalisti, la vincitrice del talen Sarah Toscano, che con il disco Ep Sarah occupa la posizione #12. “Grande assente” in classifica FIMI, data l’uscita dell’Ep Joseph più recente, é Holden.

Amici 2024, sfida tra finalisti anche nella classifica Spotify: la classifica

Gli stessi 4 finalisti di Amici 2024 figurano inoltre nella apposita classifica di streaming su Spotify, relativamente alle uscite degli ultimi singoli lanciati al talent show. In questo caso il risultato è differente rispetto alla classifica FIMI. Al primo posto troviamo Sarah Toscano e il singolo Sexy magica, seguita da Petit con Mammamí e Mida con Que Pasa in Top 3. Fuori dalla Top 3, precipita alla #4 dopo aver conquistato al rilascio dei quarti inediti il miglior debutto di Amici 2024 su Spotify, Holden con Randagi. Di seguito i dati alla mano, così elencati in ordine decrescente:

Sexy magica registra un volume di 2.044.578 stream;

Mammamì: 2.019.456;

Que Pasa: 1.914.395;

Randagi: 1.869.237.











