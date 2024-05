Mida, tensione con Lil Jolie Nicholas Borgogni dopo finale Amici 2024?/ “Deluso televoto e loro frasi”: rumor

Amici 2024, Mida ai ferri corti con Lil Jolie e Nicholas Borgogni? “Rimasto male dalle loro frasi”

Il serale di Amici 2024 è finito con la vittoria di Sarah Toscano ed il secondo posto di Marisol Castellanos, quest’ultima però ha vinto la categoria ballo ed il premio della cristica. Altri cantanti si sono portati a casa altri premi con le rispettive vincite in gettoni d’oro e tra questi può ritenersi soddisfatto anche Mida. Il giovane cantante per metà venezuelano ha raggiunto un record, il suo inedito Rossofuoco ha superato i 37 milioni di ascolti su Spotify diventando l’inno di questa edizione. Ambizioso e determinato non ha mai nascosto di sognare la vittoria ma in finale però è stato il primo eliminato con una percentuale non esaltante.

E se a ciò si aggiungono alcuni commenti molto critici e negativi degli ex allievi si può dar credito ad alcune indiscrezioni riportate in queste ore secondo le quali dopo la finale di Amici 2024 ci sarebbero state delle tensioni tra Mida e Lil Jolie e Nicholas Borgogni. A riportarle è l’esperto di gossip e tv Amedeo Venza che sottolinea: “Mida appena eliminato dal programma scopre che Lil Jolie ha sparato a zero su di lui e smette di seguirla! Ma non solo.. Rimane malissimo del televoto e pare abbia detto: spero vinca Sarah!” E non è tutto perché gli occhi dei social hanno notato anche che l’ex ballerino di Emanuel Lo proco prima della finale ha postato sui social una sua foto con ciascuno dei finalisti, con tutti tranne che con Mida e Dustin.

Tensioni tra Mida e Lil Jolie e Nicholas Borgogni? Le frasi che non sono piaciute al cantante

Le tensioni ed i malumori tra Mida e gli altri due ex allievi Lil Jolie e Nicholas Borgogni risalgono ad alcune settimane fa quando sia la cantante che il ballerino, chiamati ad esprimersi sugli allievi rimasti nella scuola, avevano speso parole al veleno verso Mida. Lil Jolie lo aveva stroncato: “Tutti parlano di bagno di umiltà ed idolatrano uno che si crede Dio sceso in Terra, ma quanti anni avete? Fate un favore a voi stessi e crescete, che Mida non vi paga le bollette”

Ancora più duro è stato Nicholas Borgogni: “Non so se si può dire, ma per me Mida è un gran parac***. Non mi è piaciuto come si è comportato in questo ultimo periodo, fossi stato in casetta sarei intervenuto, ha giocato con i sentimenti altrui. Ho visto delle scene per cui non so più chi sia, a distanza di sei mesi so dire chi è Ayle, chi è Sofia, chi è Angela, ma non chi è Mida. Non l’ho capito. La cosa più assurda che ha fatto è stato dire che avrebbe lasciato il programma per Gaia, non ci credevo proprio. Forse si frenava, voleva uscir bene, ma in quest’ultimo periodo non l’ho capito proprio. Lui è uno che crede in sé ed è un gesto che non avrebbe mai fatto, ma l’ha fatto per ripulirsi da tutta la situazione” Secondo gli ultimi aggiornamenti della pagina AmiciNews, pare che in seguito Mida sia ritornato a seguire Nicholas ma non Lil Jolie. Una volta finito il talent i tre avranno modo di parlarsi e chiarire.

