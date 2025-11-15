Midway è un epico racconto di coraggio e sacrificio che unisce spettacolarità visiva e memoria storica con Woody Harrelson, Dennis Quaid ed Ed Skrein

Midway, film su Rete 4 diretto da Roland Emmerich

Sabato 15 novembre 2025, in prima serata su Rete 4, alle ore 21.25, andrà in onda un film USA del 2019, di genere storico-drammatico, dal titolo Midway, che narra le vicende della guerra tra Americani e Giapponesi negli anni ’40.

Tra gli attori principali, Woody Harrelson, Ed Skrein, Patrick Wilson, Dennis Quaid, 0XS, Aaron Eckhart.

Il regista è Roland Emmerich, celebre per i suoi blockbuster catastrofici come The Day After tomorrow – L’alba del giorno dopo, Independence Day e 2012, e abituato a budger stellari, che questa volta si lancia nella produzione di un film con budget modesto e sostenitori cinesi. Le musiche sono firmate da Harald Kloser e Thomas Wanker, la scenografia è di Kirk Petruccelli.

La trama del film Midway: la battaglia che cambiò le sorti della guerra nel Pacifico

Il contesto storico di Midway è Pearl Harbor: dopo essere stati attaccati all’improvviso dagli aerei giapponesi gli americani si trovano distrutti, ma ancora pronti a reagire.

Rimane poco della flotta navale USA, con a capo Chester Nimitz che studia una strategia d’attacco, ovvero preparare una trappola nell’atollo di Midway, che dà il nome al film.

Come rete di supporto gli americani hanno dalla loro parte l’Intelligence e la voglia di rivalsa dei soldati che vogliono vendicare i morti di Pearl Harbor. Dal Sol Levante, nel frattempo, i giapponesi sono armati di un’incrollabile fiducia verso la vittoria e della potenza tecnologica che li contraddistingue; i soldati scelgono di avanzare verso la battaglia che avrà il ruolo chiave nella guerra nell’Oceano Pacifico.

Come finirà? Questo lo dicono i fatti storici: gli USA avranno la meglio sugli asiatici nel giugno del 1942 ma la guerra è solo cominciata: i giapponesi saranno un osso duro a morire, perché nella loro cultura la resa non è mai un’alternativa d’onore, ma solo l’ultima opzione (forse anche dopo la morte stessa).