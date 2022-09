Midway/ Su Canale 5 l’ennesimo disastro targato Ronald Emmerich

Scopriamo il cast del film Midway

Midway va in onda oggi, lunedì 12 settembre, a partire dalle 21.20 Canale 5. Si tratta di un film d’azione del 2019 distribuito da Eagle Pictures e prodotto da AGC Studios, Centropolis Entertainment, Street Entertainment, The Mark Gordon Company. La regia è di Roland Emmerich. Nel 1998 ha vinto il premio European Film Awards come migliore regista per Godzilla. Nel cast abbiamo Woody Harrelson, ha ottenuto 3 nomination all’Oscar come migliore attore non protagonista per Tre manifesti a Ebbing Missouri, e come attore protagonista per Oltre le regole e Larry Flynt. Luke Evans è un attore inglese classe 1979. Nel 2010 esordisce al cinema con Tamara Dre. Il cast si completa con Dennis Quaid, Patrick Wilson, Nicj Jonas, Alexander Ludwig.

Midway, la trama del film

Midway è un film storico che racconta la storia vera dello scontro navale tra il Giappone e l’America combattuta nell’Oceano Pacifico nel giugno del 1942. La battaglia a Midway aveva già il suo finale, ma il coraggio di alcuni uomini leader e soldati americani hanno cambiato l’andamento dello scontro il cui finale era già segnato. Qualche anno prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, l’addetto navale americano Edwin T. Layton incontra il maresciallo giapponese Isoroku Yamamoto che le esprime le sue intenzioni ad attaccare gli americani qualora le loro forniture di petrolio venissero messe a rischio. La mattina del 7 dicembre 1941, il Giappone colpisce la base navale americana di Pearl Harbor con tutta la flotta annessa.

Questo scontro costringe gli USA ad entrare in guerra. Per l’America non si mette bene, l’esercito americano rischia di essere soppresso. L’unica possibilità di rivalsa è nelle mani dell’intelligence. Nell’aprile del 1942, in risposta all’attacco subito a Pearl Harbor, gli americani assaltano i cieli di Tokyo e avrebbero combattuto senza sosta fino all’ultimo respiro. Intanto viene intercettato un messaggio in codice da parte dei giapponesi, dove viene comunicato il prossimo attacco. L’obiettivo è l’atollo di Midway ma da Washington arrivano notizie differenti.

