Mietta, chi è il fidanzato?/ La cantante: “è una storia in costruzione”

Mietta ha un fidanzato? La cantante di “Vattene amore” è prontissima per l’avventura televisiva di Ballando con le Stelle 2021 dopo il grandissimo successo riscontrato a “Il cantante mascherato”. Una nuova esperienza che sicuramente condividerà con il suo fidanzato, visto che proprio l’interprete italiana ospite di “Oggi è un altro giorno” ha rivelato di essere innamorata. “C’è una storia in costruzione, sono da poco entrata in una love story. Sto con una persona, un uomo che mi piace molto e vediamo ciò che succede. Le storie quando si costruiscono sono belle perchè hanno questa potenzialità infinita. Non è di milano non fa parte del mio mondo ma abbiamo molte affinità. Mi aspetti con l’abito bianco? Ma no dai, parliamo di musica” – ha detto la cantante.

Chi è il fortunato? Non è dato sapere di più, visto che la cantante italiana è sempre stata molto restia a parlare della sua vita privata. Non ha problemi, invece, a parlare di amore e di passato: “gli amori sono stati non tanti ma importanti, li ho tutti quanti amati per quello che erano ,con grande propensione all’amore, l’importante è mantenere sempre ciò che sei. Uomini che tendevano ad annullarmi? Probabilmente mi è successo, ma alle storie più importanti non è accaduto, come Antonello il padre di mio figlio, poi un’altra persona con cui sono stata per anni”.

Mietta e il fidanzato: “non mi sono mai sposata ma mi voglio sposare”

Mietta è una delle voci più belle della musica italiana. Le sue canzoni hanno segnato gli anni ’80 e ’90 e molte sono diventate dei veri e propri cult. Canzoni principalmente dedicate all’amore, un tema a cui la cantante tiene molto. “Do molta importanza all’amore, quello sì – ha dichiarato negli studi di “Oggi è un altro giorno” confessando che come donna del sud mette la passione in tutte le cose che fa. “La donna del sud mette tanta passionalità nelle cose che fa, io preferisco essere sempre chiara, sincera, ripaga sempre, è sbagliato non esserlo” – ha aggiunto Mietta che parlando della sua vita sentimentale ha fatto una rivelazione – “io non mi sono mai sposata ma mi voglio sposare”.

L’amore è nella vita di Mietta che però non ha rivelato nulla sull’identità del fidanzato, ma si è lasciata solo andare dicendo: “sto con una persona che mi piace molto e vediamo quello che succede. Le storie quando si costruiscono sono belle proprio perché hanno quella potenzialità infinita”.



