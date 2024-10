La cantante Mietta sarà una delle protagoniste nella puntata odierna di Verissimo, trasmissione condotta da Silvia Toffanin che andrà in onda in queste ore. Mietta è una cantante ed un’attrice che abbiamo visto in più ruoli in questi anni, ha partecipato in diverse occasioni a Sanremo e ha show come Ballando con le Stelle o Tale e Quale Show. Andiamo a vedere chi è il suo compagno.

Dopo anni di una relazione con Brando Giorgi, attore della Fiction Centovetrine, Mietta ha conosciuto Filippo, un uomo che gli ha letteralmente cambiato la vita. Dopo una relazione con un chitarrista e la nascita del primo figlio Francesco Ian (avuto dal chitarrista), Mietta ha incontrato nuovamente l’amore e conosciamo qualcosa sul suo compagno soprattutto grazie alle rivelazioni della cantante:

“Quando arriva l’amore sei fregato! Non puoi farci nulla”, ha scherzato cosi la donna al Corriere della Sera. Mietta si era appena separata dal padre di suo figlio, ha trascorso qualche anno da sola e poi ha incontrato Filippo, un uomo fondamentale nella sua vita e che ha avuto un impatto piuttosto forte. A Verissimo qualche tempo fa Mietta confessava: “Ci capiamo anche senza parlare, siamo simili. Matrimonio? Beh, non so con chi e se accadrà ma è una cosa che mi piacerebbe”, ha chiuso la donna.

Mietta e il suo rapporto con Filippo

Non si hanno tante informazioni riguardo Filippo, un uomo che ha fatto letteralmente perdere la testa a Mietta ma che è lontano dal mondo dello spettacolo ed anche della musica. A confessare la relazione per la prima volta fu Mietta durante un intervento alla Volta Buona, era ancora il 2021: “C’è una love story in costruzione, sto con una persona, è un uomo che mi piace molto e vediamo come andrà”.

Era ancora l’inizio e da quel momento è cambiato tutto nella vita di Mietta. Filippo le ha svoltato la vita e le ha fatto cambiare idea sul voler o meno una relazione. Dopo la fine della storia con il chitarrista Davide Tagliapietra la donna diceva qualche tempo fa: “Sto meravigliosamente, sono stata cinque anni da sola e con sporadiche frequentazioni fisiche”, tutto finito fin quando non è arrivato l’uomo che l’ha cambiata e a riguardo Mietta sottolineò:

“Ci scegliamo ogni giorno, credo sia il segreto dello stare insieme. E’ l’unico uomo che è riuscito a conoscere davvero quello che sono”, prosegue la donna che – proprio per Filippo – ha aperto all’ipotesi matrimonio, finora mai preso in considerazione: “Mi piacerebbe, vedremo magari un giorno”.