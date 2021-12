Mietta choc: “Ho subito intervento”/ “Mi è accaduto di tutto, mi sono sentita sola”

Mietta in lacrime a Ballando con le Stelle 2021, racconta i suoi ultimi mesi travagliati. “Mi è accaduto la qualsiasi, dal covid all’intervento, che mi ha provato molto. Ho provato a spiegare molte volte cosa mi è successo, ma non sono stata capita”, le parole della vulcanica cantautrice, che si commuove in diretta. “Da parte mia c’è tanta sincerità, provo una serie di emozioni forti. Sono stata a casa e mi è successo di tutto”, racconta l’aspirante ballerina. Mietta spera nel ripescaggio, ma pensa che questo non sia l’anno giusto: “Col Covid non sono stata malissimo ma poteva capitare di tutto. Lite con Selvaggia Lucarelli? Io quella sera ero destabilizzata”.

“Quando ci sono state delle parole pesanti sui social, ho sofferto tanto, io non ho fatto niente e quando non fai niente stai male. C’è sempre odio sui social”, continua Mietta, ripercorrendo i momenti più complicati. “Ho vissuto un momento molto difficile, non potevo concentrarmi, non vorrei accadesse a nessuno quello che è successo a me attraverso la mia esperienza personale. Mi sono sentita sola, non è stato facile”, conclude. Il suo discorso commuove anche i giudici, tra tutti Mariotto che si complimenta con lei e spera in un ritorno in scena: “Quella che abbiamo visto questa sera è un vulcano di donna”.

