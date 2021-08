Mietta concorrente a Ballando con le stelle 2021?/ Dopo Il cantante mascherato…

Mietta sarà una delle concorrenti di Ballando con le stelle 2021? Il talent show di Milly Carlucci, orfano di Raimondo Todaro che, dopo quindici anni ha deciso di lascere il programma in cui è cresciuto per tuffarsi in nuove avventure professionali, tornerà in onda ad ottobre. La squadra di Milly Carlucci sta lavorando incessantemente per mettere su un cast stellare che sappia incuriosire il pubblico. L’ultimo nome sul quale avrebbe messo gli occhi Milly Carlucci, secondo un’indiscrezione riportata da TvBlog, sarebbe Mietta. La cantante sarebbe in pole per scendere sulla pista dell’Auditorium del Foro italico come concorrente. Mietta che è stata già concorrente di Tale e Quale Show e de Il Cantante Mascherato, si metterà in gioco anche come ballerina? Per ora non ci sono ancora annunci ufficiali.

Raimondo Todaro: "Milly Carlucci? Triste leggere il suo post"/ "Ho il Covid ecco perché non l'ho incontrata"

Ballando con le stelle 2021: Milly Carlucci punta Fabio Galante?

In tutte le edizioni di Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha sempre voluto uno sportivo. Nel corso delle varie edizioni, si sono trasformati in ballerini ex calciatori, giocatori di pallanuoto, ma anche atleti di varie discipline. Per l’edizione 2021, circola anche il nome di Fabio Galante, ex calciatore, volto che è stato molto ricercato anche dal gossip. Il suo nome andrebbe a coprire lo spazio che la Carlucci ha sempre voluto dedicare allo sport all’interno del cast di Ballando con le stelle. Galante, dunque, sarà davvero un concorrente della nuova edizione di Ballando? Per il momento, l’unico concorrente ufficiale è Morgan che ha anche svelato il motivo per cui ha accettato di partecipare al programma di Milly Carlucci.

LEGGI ANCHE:

Milly Carlucci: "Raimondo Todaro? Sono delusa"/ "Mi ha chiamato ieri, lo sapevo da…"Morgan "Ballando con le stelle? Costretto a farlo per le figlie"/ "Rai mi fa mobbing"

© RIPRODUZIONE RISERVATA