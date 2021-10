Mietta e il covid: come sta?/ Frecciata alla Lucarelli: “E’ stato detto troppo”

Mietta ritiene di aver fatto tutto in regola nella sua esperienza a Ballando con le Stelle 2021, momentaneamente congelata a causa della positività al Covid. “Per legge quello che ci stanno richiedendo è il Green pass ed io l’ho sempre esibito“, aveva già chiarito la cantante e aspirante ballerina dopo la polemica con Selvaggia Lucarelli. “Io sto bene“, rassicura questa sera in un collegamento video con Milly Carlucci durante la puntata. “Credo che la cosa che più interesse è tornare, tutto il resto lo abbiamo già detto troppo e tanto in differenti sedi”, aggiunge amareggiata la cantante ì.

Mietta vs Selvaggia Lucarelli, Milly Carlucci getta acqua sul fuoco a Ballando con le Stelle 2021

“Nessuno può chiedere o esigere da una persona se sia vaccinata o meno, però in un posto dove c’è libertà è anche legittimo fare questa domanda, così come è legittimo non dare una risposta. Quindi noi non indaghiamo perché c’è il diritto alla privacy”, dice Milly Carlucci tenendosi equidistante dalle posizioni di Selvaggia Lucarelli e Mietta. “Se è vero come io credo che lei sia non vaccinata, questo è il più grande spot per i vaccini perché se si è ammalata solo lei vuol dire che i vaccini funzionano”, le parole di Selvaggia. In pista c’è solo Maykel Fonts, che naturalmente prende le parti della sua ballerina: “dopo tutto questa polemica tutti mi chiedono come stia Mietta quindi mi aspetto che torni qui presto”.

