Mietta e Maykel Fonts, Ballando con le stelle/ Il Covid ha compromesso tutto, ma…

La coppia formata da Mietta e Maykel Fonts è sicuramente la più discussa di questa edizione di Ballando con le Stelle. Complice la querelle relativa alla contrazione del Covid e alla scelta, secondo la stessa cantante obbligata, di non vaccinarsi contro il virus. Proprio a causa della sua positività a uno dei tamponi di routine, Mietta viene posta in quarantena e, ovviamente, risulta impossibilitata a prendere parte alla gara per diverse settimane, di fatto ballando soltanto nella prima puntata con una perfomance che lasciava ben sperare per il futuro. A seguito di questo inconveniente, la cantante è costretta ad abbandonare temporaneamente la disputa.

Finché un paio di settimane fa la produzione le permette di giocarsi il rientro immediato nella trasmissione, senza passare dal ripescaggio di questo sabato, attraverso un ballottaggio disputato contro Sabrina Salerno e Memo Remigi. In quest’occasione, la cantante pugliese esce sconfitta e per tale motivo si ritroverà a doversi sudare l’ingresso in finale tramite il ripescaggio. Mietta e Fonts sono certamente una delle coppie che più può ambire a superare il ripescaggio e partecipare alla finale di Ballando con le Stelle, provando anche a vincerla. Di certo non sarà semplice, soprattutto vista la concorrenza: una su tutti quella di Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale. Ma la cantante pugliese ed il ballerino cubano non hanno la minima intenzione di mollare e punteranno in alto.

Mietta ha dichiarato più volte di aver voluto fortemente essere parte di Ballando con le stelle, dove gareggia al fianco di Maykel Fonts, per provare a mettersi in gioco, riscoprire se stessa, sentire il brivido della competizione e divertirsi. Quest’ultimo punto sembrava quello più importante per lei e mai si sarebbe aspettata di entrare a far parte di una querelle tanto accesa, soprattutto nei riguardi di Selvaggia Lucarelli, una dei giudici del programma. Dopo, infatti, aver contratto il virus, Mietta è stata posta in isolamento. In questa circostanza, la Carlucci le ha dato la possibilità di collegarsi via skype per spiegare al pubblico le ragioni della sua assenza, in diretta. Durante la spiegazione dei motivi, la Lucarelli è entrata a gamba tesa su Mietta facendole una domanda molto personale: le ha chiesto se fosse o meno vaccinata.

La questione, che per Selvaggia appariva legittima, ha indispettito non poco la cantante, la quale ha dichiarato più volte (sia quella sera che sui giornali nei giorni successivi) che non la giornalista non avesse il diritto di farle una tale domanda. Da quel momento non è certo corso buon sangue tra le due, che ora si limitano a battute di pura cortesia. Al suo fianco abbiamo visto ben figurare il ballerino di origini cubane che ha sempre sostenuto la sua compagna di ballo Mietta, dandole la carica durante il recupero e accompagnandola moralmente fino alla totale ripresa. Ciò che lo ha sempre contraddistinto è stata la grande educazione ed il rispetto nei confronti dei giudici. Non dev’essere stato semplice per lui accettare di perdere gran parte del programma, soprattutto perché quest’anno era un valido pretendente al titolo insieme a Mietta.



