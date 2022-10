Mietta “ho vissuto con gli attacchi di panico”/ “A Sanremo 1991 ero bloccata…”

Mietta, la confessione a BellaMa’: “Ho vissuto con gli attacchi di panico“

Nello studio di BellaMa’, nella puntata andata in onda ieri pomeriggio su Rai2, Pierluigi Diaco ha affrontato il tema della salute mentale con un’ospite in studio: Mietta. La cantante ha concesso una lunga ed intima intervista nel talk show del conduttore, rivelando anche di aver sofferto di attacchi di panico. Inizialmente specifica di non soffrire di depressione: “Depressione no, perché non sono una persona depressa. Ma ho avuto a che fare con persone che hanno avuto questa condizione non semplice da gestire“.

E, a seguire, fa una precisa distinzione tra attacco di panico e attacco di ansia: “Io ho vissuto per tanti anni con gli attacchi di panico, che ti porta a deprimerti, perché è totalmente invalidante. Bisogna assolutamente distinguere l’attacco di panico dall’attacco di ansia, che sono due cose separate. L’ansia è una cosa, l’attacco di panico è il terrore di vivere“. Parole che raccontano di un capitolo doloroso della sua vita, di un disagio esistenziale vissuto anni fa e che fortunatamente è riuscita a superare.

Mietta rivela come sia riuscita ad uscire da questo complicato periodo di vita e a BellaMa’ spiega di essersi affidata a terapisti: “È difficile, ma devo essere sincera: sono stata aiutata negli anni anche da terapisti e anche da me, perché la mia grande forza è quella di risolverli con me stessa“. Grazie anche alla sua forza e determinazione, la cantante è riuscita a superare questo complicato periodo. E svela come, molto spesso, la gente non venga ascoltata quando rivela di soffrire di attacchi di panico: “Devo dire che molta gente non viene creduta“.

Infine la cantante racconta un retroscena legato alla sua esperienza al Festival di Sanremo del 1991, vissuto nel segno degli attacchi di panico: “È una crescita, io ho imparato tantissimo e ho scoperto tante cose attraverso il mio disagio, e questi squilibri che avevo. Tante volte mi è capitato di sbandare per strada. Io il Festival di Sanremo nel 1991 l’ho fatto totalmente sotto attacco di panico. Tutta la mia parte destra non esisteva più. Ero completamente bloccata e ho continuato a cantare nonostante stessi malissimo“.











