Mietta, l’ex Davide Tagliapietra e il figlio Francesco Ian/ Nuovo fidanzato segreto..

A distanza di poche settimane dalla conclusione, l’esperienza di Mietta a “Ballando con le stelle” non è stata così semplice. La cantante è stata infatti oggetto di forti polemiche nel momento in cui è emersa la sua positività al Covid e lei ha ammesso di non essersi vaccinata. Nonostante tutto, l’artista pugliese ha difeso la sua scelta, pur avendo almeno parzialmente cambiato idea.

In ambito privato, invece, lei sta ritrovando la serenità al fianco del suo nuovo amore, entrato nella sua vita dopo la fine del suo matrimonio con Davide Tagliapietra, papà di suo figlio Francesco Ian. Almeno per ora, però, lei preferisce non rivelarne l’identità: “C’è una storia in costruzione, sono da poco entrata in una love story. Non fa parte del mio mondo, ma abbiamo molte affinità” – ha raccontato lei a ‘Oggi è un altro giorno’.

Davide e Francesco Ian Tagliapietra: ex e figlio di Mietta

L’ex di Mietta è Davide Tagliapietra, figlio di Aldo, frontman del gruppo Le Orme. Anche lui ha ereditato dal papà la passione per la musica ed è un chitarrista. Il loro rapporto è stato coronato nel 2010 dall’arrivo di Francesco Ian, ma poco dopo la sua nascita la coppia ha deciso di prendere strade diverse. L’uomo è anche un compositore e un produttore discografico e ha avuto la possibilità di collaborare con diversi artisti, tra cui Tiziano Ferro, Biagio Antonacci, Giorgia, Adriano Celentano, Elisa, Eros Ramazzotti e Gianna Nannini.

I due ex cercano comunque di mantenere rapporti sereni per il bene del loro bambino, a cui l’interprete di ‘Vattene amore‘ è legatissima: “E’ la mia fotocopia, mi emoziona tantissimo nonostante siano passati tanti anni quando mi chiama ‘Mamma’ – ha detto lei a ‘Verissimo’ -. Credo sia uno dei regali più importanti che mi siano stati donati, il più bello della mia vita”.



